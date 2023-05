Horóscopo de junio: Qué se espera para los signos zodiacales

Según el horóscopo con el inicio de este nuevo mes, junio, vamos a tener muchos cambios energéticos en el plano de lo laboral y el amor y lo van a sentir todos los signos del zodíaco de alguna forma. La luna llena de géminis no es aleatorio a todos estos movimientos que nos dan la finalización de un ciclo que viene hace 6 meses.

Con la Luna llena en Sagitario, pueden aparecer algunas frustraciones porque eso que imaginabas no está sucediendo. Esto no quiere decir que tengas que dejar ir esos ideales, solamente significa que es necesario hacer algunas modificaciones. También es una gran oportunidad para observar si estás siendo muy (auto)exigente o dogmática. Otra posibilidad es que estés feliz de haber apostado por lo que pulsaba dentro de vos. Lo importante es haber activado y jugado a fondo. Y si todo está sucediendo tal y como lo imaginaste, felicidades.

Tauro

Un final de ciclo

Con la Luna llena en Sagitario, vas a tener revelaciones sobre lo que ya no va más. Los sueños van a estar súper potentes, las charlas (íntimas) y las sesiones de terapia también. No le pongas juicio a eso que ves, simplemente observalo y tomalo como algo humano, que también es parte de vos. Otra posibilidad es que estés sintiendo que hay una forma de vivir tu sexualidad que llegó a su fin, que es tiempo de crear nuevas experiencias. Date tiempo para asumir ese final, no todo tiene que pasar ahora.

Géminis

Un final de ciclo

Con la Luna llena en Sagitario, hay una forma de vincularte que llegó a su fin. Me refiero a esas dinámicas basadas en la evasión y el escapismo. Si siempre te encontrás con personas que no se comprometen, que tienden a fantasmear, y vos te quedás con sabor a poco, por estos días vas a ver por qué te enganchás en esas dinámicas. Después de estas revelaciones, empieza a nacer una versión tuya más madura y comprometida emocionalmente, que se va a interesar en otro tipo de personajes.

Cáncer

Un final de ciclo

Con la Luna llena en Sagitario, es un tiempo ideal para prestarle atención a tu digestión, más específicamente, a tu hígado. Esa parte de tu cuerpo te va a mostrar si estás tapando emociones con comida, alcohol o con un exceso de tiempo frente a las pantallas. Tenemos normalizado permanecer mucho tiempo usando tecnología, consumiendo información de distinto tipo y sin registro de qué pasa en el cuerpo. Si te sentís indigestada, tal vez no sea solo la comida.

Leo

Un final de ciclo

Con la Luna llena en Sagitario, es un gran momento para observar tu costado hiperexigente y registrar cómo ponés el foco en todo lo que no está pasando. Lo que importa es que puedas ver lo que hiciste hasta ahora, sin importar los resultados. Mirá el recorrido que hiciste en los últimos seis meses, si hiciste lo que tenías ganas, lo que te entusiasmaba, o te llenaste de exigencias que te sacaron alegría. Lo más importante hoy (y siempre) es que hayas apostado por lo genuino.

Virgo

Un final de ciclo

La Luna llena en Sagitario va a dejar en evidencia si hay algo de vos que rechaza el contacto íntimo por miedo a quedar expuesta. La intimidad nos deja al desnudo y eso puede ser incomodo, pero es parte fundamental de los vínculos sinceros. También es un gran momento para observar si tenés el foco puesto en todo lo que no va de tus relaciones más cercanas. Tal vez sea un momento para ver “el vaso medio lleno” y salirte de la hiperexigencia, aunque sea por un ratito.

Libra

Un final de ciclo

La Luna llena en Sagitario te trae data sobre tus amigas y hermanas para tener en cuenta durante todo el mes. Por ejemplo, observá si son vínculos sinceros, donde también hay espacio para el debate respetuoso cuando hay diferencias. También es un gran momento para registrar si pueden hablar de lo incómodo con apertura y sinceridad, si se presenta alguna situación difícil o el conflicto queda escondido debajo de la alfombra. A la larga, esto va en detrimento de la calidad de los vínculos y empieza a generar distancia.

Escorpio

Un final de ciclo

La Luna llena en Sagitario es una gran oportunidad para que chequees qué está pasando en tu cuerpo: si las angustias y los enojos se transforman en atracones o en restricción extrema de la comida. Algo parecido puede estar sucediendo con relación a la actividad física. Tal vez estás haciendo demasiado y tu cuerpo está agotado. O bien, tu cuerpo está necesitando movimiento. La tercera opción es que estés balanceada, algo que no es tan sencillo para una personalidad que siempre va a fondo o nada como la tuya.

Sagitario

Un final de ciclo

Con la Luna llena en Sagitario, estás llegando al final de una forma. ¿Qué quiere decir esto? Me refiero a una versión que siempre busca el lado bueno de las cosas, aunque todo esté colapsando. Me refiero a la versión sagitariana negadora. Si bien esto te permite seguir avanzando, con el ingreso de Saturno en Piscis en marzo de 2023 hasta 2026, estás en un período de maduración. Ahora toca permanecer un poco más en la incomodidad, sin negarla y sin dejarte desbordar por eso. Aunque sea incómodo, vas a crecer de verdad.

Capricornio

Un final de ciclo

Esta temporada de Luna llena en Sagitario, creéme que vas a necesitar pasar tiempo a solas para descansar. Es probable que, una vez más, estés viendo aspectos del mundo que no son felices. Si sos la capricorniana que se ocupa de absolutamente todo, vas a necesitar quedarte en la cueva un ratito para regenerarte. Si sos la capricorniana que solo se ocupa de sus asuntos personales, tal vez estés viendo que formás parte de un entramado que te excede y que no todo depende de tu voluntad individual, aunque eso sea importante.

Acuario

Un final de ciclo

Con la Luna llena en Sagitario, va a ser evidente si en tus grupos de amigas, tus equipos de trabajo o los espacios colectivos en los que participás hay entusiasmo y ganas de seguir activando. Si percibís que no, lo mejor es poner el tema sobre la mesa y no esperar a que se resuelva solo. Eso va a hacer que los vínculos sean más sinceros. Si sos de las acuarianas que tienden a fantasmear, tenés la chance de hacer algo distinto ahora. También si sos del tipo idealista, que cree en la red. Pero para que eso funcione, hay que dedicarle tiempo y trabajo, no solo esperar a que suceda espontáneamente.

Piscis

Un final de ciclo

Con la Luna llena en Sagitario, vas a ver que tu forma de vivir lo profesional llegó a un tope. Puede ser que estés recibiendo los frutos del trabajo de los últimos seis meses, pero también puede ser que sea evidente la necesidad de un cambio. Con el ingreso de Saturno en Piscis en marzo de este año y hasta 2026, tu gran desafío es registrar si te exigís de más o, por el contrario, es necesario ponerle un poco más de garra al asunto. Lo que sea que veas en los días cercanos a la Luna llena, tomalo como información que te va a servir para hacer cambios. No te castigues de más ni te compares con otras personas.