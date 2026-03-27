Huevos de Pascua con precios exorbitantes: algunos cuestan lo mismo que un alquiler

El precio de los huevos de Pascua en Argentina muestra una diferencia significativa, abarcando desde alternativas económicas hasta opciones cuyos precios igualan o incluso exceden lo que cuesta alquilar un departamento durante un mes en la Ciudad de Buenos Aires .

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En los supermercados y locales de chocolate especializados de distintas provincias, los precios fluctúan dependiendo del tamaño , el peso , la calidad del chocolate y el establecimiento donde se comercialicen.

Los registros obtenidos indican que los huevos de Pascua más pequeños, que se encuentran en los supermercados , tienen un precio que oscila entre $4.000 y $7.000 . Por su parte, las presentaciones medianas se comercializan en un rango de $8.000 a $14.000 y, según el tamaño y el contenido, suelen ser suficientes para dos o tres personas .

Los datos recopilados muestran que los huevos de Pascua de menor tamaño , disponibles en supermercados, se venden entre $4.000 y $7.000 . Las versiones intermedias, en tanto, oscilan entre $8.000 y $14.000 y, según su peso y composición , alcanzan para dos o tres comensales.

La amplia disparidad en los precios de los huevos de Pascua responde al peso, tamaño, calidad y punto de venta del producto.

Las casas de chocolate de alta gama ponen a la venta huevos de Pascua de un kilo por aproximadamente $170.000. Una de las firmas más reconocidas a nivel nacional establece ese precio para su producto de elaboración artesanal, conocido por su calidad premium.

En el segmento de lujo, se encuentran huevos de hasta dos kilos, cuyo valor ronda los $370.000, mientras que una edición especial de dos kilos y medio alcanza casi $700.000.

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Comparación del precio de los huevos de Pascua con el costo de vida

La colega Belén Escobar destacó la magnitud de la disparidad de precios: “Un huevo de chocolate puede costar lo mismo o incluso más que un alquiler en Ciudad de Buenos Aires”. Durante su exposición, explicó que la amplia gama de valores se debe a la variedad de productos disponibles y al nivel de desarrollo del mercado chocolatero en el país.

La relación con los salarios y los costos de vivienda es significativa: “Casi $700.000 un huevo de Pascua de un tamaño de dos kilos y medio aproximadamente”.

“Digo aproximadamente porque como es artesanal puede variar un poquito más o menos”, aclaró Escobar. En ese sentido, la periodista añadió: “Son dos huevos y más o menos estás llegando al salario promedio en Argentina”. Sus palabras reflejan el notable incremento de los precios en el segmento de chocolates artesanales de alta gama.

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Entre los factores que justifican estos valores se encuentran las ediciones especiales y los extras incluidos, como “un conejo chico adentro, una caja corazón chica, un huevo de diez centímetros de alto y almendras bañadas con chocolate”. La incorporación de ingredientes de calidad superior, como las almendras, contribuye en gran medida al aumento del costo.