viernes 27 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de marzo de 2026 - 11:45
Sociedad.

Huevos de Pascua con precios exorbitantes: algunos cuestan lo mismo que un alquiler

La oferta va de opciones económicas a huevos artesanales grandes que superan los $700.000, igualando el costo de un alquiler en CABA.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los Huevos de Pascua grandes en supermercados alcanzan los $18.000 a $35.000.

Los Huevos de Pascua grandes en supermercados alcanzan los $18.000 a $35.000.

El precio de los huevos de Pascua en Argentina muestra una diferencia significativa, abarcando desde alternativas económicas hasta opciones cuyos precios igualan o incluso exceden lo que cuesta alquilar un departamento durante un mes en la Ciudad de Buenos Aires.

Lee además
Limpiar los huevos antes de almacenarlos es un hábito frecuente que puede poner en riesgo la inocuidad alimentaria.
Hogar.

¿Es recomendable lavar los huevos antes de guardarlos? La respuesta de los expertos
Paso a paso, la receta de la cocinera Isabel Vermal para hacer huevos de Pascua caseros.
Sociedad.

Pascuas 2026: el paso a paso para hacer ricos y simples huevos de chocolate caseros

En los supermercados y locales de chocolate especializados de distintas provincias, los precios fluctúan dependiendo del tamaño, el peso, la calidad del chocolate y el establecimiento donde se comercialicen.

Los huevos de Pascua más accesibles en supermercados parten desde $4.000.

Los registros obtenidos indican que los huevos de Pascua más pequeños, que se encuentran en los supermercados, tienen un precio que oscila entre $4.000 y $7.000. Por su parte, las presentaciones medianas se comercializan en un rango de $8.000 a $14.000 y, según el tamaño y el contenido, suelen ser suficientes para dos o tres personas.

Nueva Programación

Los datos recopilados muestran que los huevos de Pascua de menor tamaño, disponibles en supermercados, se venden entre $4.000 y $7.000. Las versiones intermedias, en tanto, oscilan entre $8.000 y $14.000 y, según su peso y composición, alcanzan para dos o tres comensales.

La amplia disparidad en los precios de los huevos de Pascua responde al peso, tamaño, calidad y punto de venta del producto.

Las casas de chocolate de alta gama ponen a la venta huevos de Pascua de un kilo por aproximadamente $170.000. Una de las firmas más reconocidas a nivel nacional establece ese precio para su producto de elaboración artesanal, conocido por su calidad premium.

En el segmento de lujo, se encuentran huevos de hasta dos kilos, cuyo valor ronda los $370.000, mientras que una edición especial de dos kilos y medio alcanza casi $700.000.

Huevos de Pascua 2026.
Paso a paso, la receta de la cocinera Isabel Vermal para hacer huevos de Pascua caseros.

Paso a paso, la receta de la cocinera Isabel Vermal para hacer huevos de Pascua caseros.

Comparación del precio de los huevos de Pascua con el costo de vida

La colega Belén Escobar destacó la magnitud de la disparidad de precios: “Un huevo de chocolate puede costar lo mismo o incluso más que un alquiler en Ciudad de Buenos Aires”. Durante su exposición, explicó que la amplia gama de valores se debe a la variedad de productos disponibles y al nivel de desarrollo del mercado chocolatero en el país.

La relación con los salarios y los costos de vivienda es significativa: “Casi $700.000 un huevo de Pascua de un tamaño de dos kilos y medio aproximadamente”.

Digo aproximadamente porque como es artesanal puede variar un poquito más o menos”, aclaró Escobar. En ese sentido, la periodista añadió: “Son dos huevos y más o menos estás llegando al salario promedio en Argentina”. Sus palabras reflejan el notable incremento de los precios en el segmento de chocolates artesanales de alta gama.

Huevos de Pascua 2026.

Entre los factores que justifican estos valores se encuentran las ediciones especiales y los extras incluidos, como “un conejo chico adentro, una caja corazón chica, un huevo de diez centímetros de alto y almendras bañadas con chocolate”. La incorporación de ingredientes de calidad superior, como las almendras, contribuye en gran medida al aumento del costo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Es recomendable lavar los huevos antes de guardarlos? La respuesta de los expertos

Pascuas 2026: el paso a paso para hacer ricos y simples huevos de chocolate caseros

Caen las ventas de huevos de Pascua en Jujuy y preocupan los aumentos de hasta 50% en los costos

Más bioetanol en las naftas: cómo impacta en el motor del auto y qué puede notar el conductor

BEGU: el trámite es gratuito y piden evitar links falsos para no caer en estafas

Lo que se lee ahora
Cuatro estudiantes salteños fueron convocados al selectivo nacional de la Olimpíada Matemática Argentina.
Sociedad.

Cuatro alumnos del norte buscan un lugar en la Selección Argentina de Matemáticas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Agresión en Plaza de Los Inmigrantes: un joven fue atacado por varias personas video
Policiales.

Agresión en Plaza de Los Inmigrantes: un joven fue atacado por varias personas

Noelia Castillo. video
Mundo.

Murió por eutanasia Noelia Castillo, la joven que quedó parapléjica tras una violación 

De vender 10 sándwiches por día a crecer con redes: la historia de un jujeño que no se rindió video
Historias.

De vender 10 sándwiches por día a crecer con redes: la historia de un jujeño que no se rindió

Peregrinación a Punta Corral (Foto ilustrativa) video
Jujuy.

Punta Corral 2026: todo lo que hay que saber antes de peregrinar

Foto ilustrativa. video
Jujuy.

Comienzan las actividades por la Guerra de Malvinas: cronograma

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel