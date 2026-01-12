Humor, elogios y desconocidos: el fenómeno de Marcelo Zeta y el debate que abrió en Jujuy

Los videos de Marcelo Zeta comenzaron a circular con fuerza en redes sociales y grupos de WhatsApp en Jujuy durante las últimas semanas. El actor e influencer, que realiza temporada teatral en Mar del Plata, se volvió viral por una dinámica simple y poco habitual que implica detenerse en la calle, observar a desconocidos y regalar elogios respetuosos que suelen terminar en risas, conversaciones espontáneas y reacciones que rompen el automatismo urbano.

El contenido, que nació sin demasiada planificación, generó identificación y sorpresa en distintos puntos del país y abrió discusiones locales sobre vínculos, desconfianza, interacción en la vía pública y la relación con los adultos mayores.

En diálogo con TodoJujuy, Zeta explicó que el formato surgió el año pasado en los días de descanso de su temporada teatral. “Soy actor hace muchos años acá en Mar del Plata. Un día empecé a caminar y a filosofar un poco con la gente en la calle. Lo empecé a subir a las redes, la gente lo empezó a compartir y funcionó muy bien”, relató.

Los videos suelen registrar escenas breves donde se ve a señoras sorprendidas, parejas que no terminan de entender qué sucede, vendedores ambulantes que pasan del desconcierto al abrazo y adultos mayores que agradecen la mirada y la palabra. “Me encanta hacer reír. En la calle soy yo, no estoy haciendo un personaje. Lo que muestro ahí es genuino”, agregó.

Reacciones y desconfianza inicial

Zeta reconoce que parte del atractivo del contenido está en la reacción inicial del otro. La mayoría de las personas no espera ser detenida para recibir un elogio y menos en el contexto actual, donde la desconfianza es la primera respuesta. “A veces avanzo con la mejor onda y la persona agarra la cartera o mira para otro lado. Hay miedo, hay sospecha. Después se relajan, escuchan lo que digo y se ríen”, contó.

Ese elemento fue motivo de debate entre usuarios jujeños, que asociaron la escena a la inseguridad cotidiana en la calle y al deterioro de los vínculos espontáneos.

Adultos mayores y un público que no suele estar en cámara

Un rasgo distintivo del contenido es la presencia de personas mayores. Zeta sostiene que el vínculo con ese grupo etario no es casual. “Siempre tuve buen feeling con la gente adulta. Desde chico me llevé bien con ellos. Me gusta hablarles, hacerlos reír. Y ellos no se lo esperan”, explicó.

En varias escenas, la cámara registra algo que suele pasar desapercibido: la gratitud por ser mirados, escuchados y celebrados en un tiempo donde la visibilidad pública está ligada a la juventud y la hiperactividad.

Historias posteriores y el impacto emocional

En algunos casos, las interacciones tuvieron continuidad fuera de cámara. Zeta relató el caso de un matrimonio que protagonizó un video viral en Florencio Varela (Buenos Aires). “La hija me escribió para agradecerme y contarme que el padre había fallecido. La madre miraba el video para recordarlo. Yo le pasé otro fragmento que tenía guardado. Esas cosas te mueven”, sostuvo.

El episodio reforzó una lectura que también apareció en el debate jujeño: la potencia afectiva de los gestos pequeños y el rol que pueden tener en contextos de soledad y aislamiento.

Una discusión instalada

Lo que comenzó como un ejercicio actoral se transformó en una conversación sobre la forma en que nos vinculamos en la vía pública y sobre el lugar del elogio en una sociedad marcada por la distancia y el temor a invadir al otro.

Mientras parte del público celebra la propuesta por “cambiar el día” de los protagonistas, otra parte plantea interrogantes sobre seguridad, límites y modos adecuados de interactuar.

Zeta anunció además que, tras finalizar su temporada teatral en marzo, realizará una gira nacional con espectáculo unipersonal y no descartó visitar Jujuy.