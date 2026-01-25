domingo 25 de enero de 2026

25 de enero de 2026 - 19:16
Uruguay.

Impactante rescate en Punta del Este: una familia argentina cayó al mar tras el vuelco de una lancha

Siete personas fueron auxiliadas por navegantes y luego asistidas por Prefectura uruguaya en Punta del Este.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Rescate familia en Punta del Este
La lancha trasladaba a siete ocupantes, entre ellos dos menores de 14 y 2 años. Por motivos que todavía no fueron precisados, la embarcación se volcó por completo y sus tripulantes quedaron a la deriva en las aguas cercanas a la escollera del puerto.

Las primeras asistencias llegaron desde el propio entorno náutico cuando dos personas que circulaban en una moto de agua se acercaron al lugar y comenzaron a subir a los afectados para alejarlos de la zona del vuelco.

Intervención de un yate y asistencia coordinada en Punta del Este

Minutos después, un yate que navegaba por el sector advirtió la situación y se aproximó para realizar el rescate. Todos los ocupantes fueron subidos a bordo de esa embarcación mientras se solicitaba la intervención de la Prefectura Nacional Naval.

Videos del operativo, difundidos en redes sociales, muestran el traslado de los tripulantes desde el agua hacia el yate y el trabajo posterior para asistirlos.

Tras asegurar a la familia, Prefectura procedió a remolcar la lancha volcada hasta puerto para su posterior evaluación. Autoridades uruguayas confirmaron que ninguno de los ocupantes sufrió lesiones y que todos se encontraban en buen estado general.

El episodio fue filmado desde distintas embarcaciones y rápidamente empezó a circular en plataformas digitales. La escena llamó la atención de quienes estaban en la costa, especialmente por el despliegue de navegantes particulares que participaron de la primera asistencia.

Rescate

