Turista argentino hallado con vida tras más de 12 horas a la deriva en Punta del Este

Un turista argentino , Daniel Alfredo Crisci , abogado de 58 años, estuvo más de 12 horas a la deriva en el mar de Punta del Este tras ingresar al agua en una moto de agua . El hecho ocurrió el jueves por la noche, cuando Crisci partió desde La Rinconada de Portezuelo con destino a Piriápolis y no regresó.

La pareja del hombre radicó la denuncia alrededor de las 21:30 en la Subcomisaría de Solanas , lo que activó un operativo de búsqueda inmediato.

La Prefectura del Puerto de Punta del Este coordinó el rescate, desplegando dos embarcaciones, dos aeronaves de la Aviación Naval y drones de rastreo nocturno. Durante la noche se sumó una nueva embarcación proveniente de Rocha y, más tarde, la Lancha Patrullera ROU 15 “Río de la Plata” partió desde Montevideo.

El operativo incluyó también un avión de patrulla Beechcraft B200 y un helicóptero de rescate , reforzando la búsqueda hasta las primeras horas de la mañana del viernes.

Hallazgo y estado de salud

Finalmente, Crisci fue encontrado con vida alrededor de las 7 de la mañana del viernes. Inicialmente se negó a subir a la embarcación para ser trasladado a tierra, pero después aceptó la asistencia. Llegó al puerto cerca de las 9 y media hora después declaró ante las autoridades sobre lo ocurrido.

El turista explicó que una posible falla mecánica de la moto de agua le impidió mantener la propulsión, lo que provocó que quedara a la deriva durante más de 12 horas.

Antecedentes de accidentes en Punta del Este

El caso se suma a otros incidentes recientes en la zona. La semana pasada, un argentino de 50 años fue rescatado por guardavidas tras ser golpeado por una ola en la Playa Zorba, Parada 5 de La Brava.

El hombre sufrió una lesión en la columna cervical, recibió primeros auxilios en la playa y luego fue trasladado a un centro de salud para atención más completa. La intervención rápida de los socorristas evitó complicaciones mayores.

Investigación en curso

Las autoridades uruguayas continúan investigando las circunstancias del incidente de Crisci. Analizan la falla mecánica de la moto de agua y otros factores que pudieron haber contribuido a que permaneciera tanto tiempo en el mar.

El caso involucró coordinación entre distintas fuerzas y recursos marítimos y aéreos, demostrando la capacidad de respuesta de los equipos de rescate locales.