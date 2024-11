La deliciosa receta de panqueques que se puede hacer con sólo 4 ingredientes

La primera clave para preparar la masa es que no le queden grumos . Si en la cocina hay batidora eléctrica, es ideal para simplificar el objetivo. Si no se cuenta con este electrodoméstico, se puede batir a mano hasta lograr la consistencia necesaria.

La segunda es contar con una sartén antiadherente porque facilita la cocción de cada panqueque. Si no se cuenta con una, no hay problema, nada que no se pueda arreglar con una generosa capa de manteca.