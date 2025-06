La perra dogo que se hizo viral por su forma de combatir el frío

Un nuevo animalito de cuatro patas conquistó a millones en TikTok . Se trata de Mayita , una perra dogo argentino que encantó a los usuarios gracias a su forma particular de protegerse del frío en su hogar. La cuenta @ramosmica29 publicó un video que rápidamente se volvió viral .

En las escenas, la perra exhibe una actitud que revela que sabe exactamente cuál es el rincón más cálido del hogar durante los días fríos, despertando a la vez ternura por su evidente búsqueda desesperada de calor, una sensación que muchos humanos también experimentan cuando bajan las temperaturas.

Dentro de los comentarios que generó el video, numerosos internautas destacaron la astucia y el carácter especial de esta dogo argentino: “La forma de sentarse de un jubilado comiendo bizcochos", “Tiene un corazoncito en su nariz”, “Dicen que los dogos puede ganarle a un puma”, “Se calienta la pancita y la carita de ‘esto no me alcanza’” y “Es una raza violenta cuando no le ponen si estufita en invierno y su aire en verano, sino cumplen esos requisitos las pagarán”, son algunos de los mensajes.