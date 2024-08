Le dijo a su padre que le ofrecieron aire premium en la estación de servicio: su reacción

En la grabación, realizada de forma sutil, se oye a la abuela cuestionar el costo del servicio poco común, a lo que el padre contestó que el aire no debería tener costo alguno. Aunque la joven trataba de explicar que se trataba de una opción premium, su padre no podía aceptar lo que estaba oyendo. “El aire premium no existe”. En ese instante, le preguntó al empleado de la estación de servicio si la manguera que utilizaba era la misma con la que él mismo inflaba las ruedas, a lo que recibió una respuesta afirmativa. “¿Ves?, no es aire premium”, concluyó con indignación.

Ella argumentaba que se trataba de aire con nitrógeno, pero él le respondía que el aire de nitrógeno no existía. “Y bueno, ¿Cómo aprendés? A los golpes”, trató de calmar la abuela. Sin embargo, continuaba insistiendo para que el hombre fuera a la estación de servicio a buscar al presunto estafador.

“Cuándo sea algo así, vos me llamás, aunque sean las tres de la mañana, porque me llamás para tantas pavadas que me decís: ‘me quieren cobrar 25 lucas por nitrógeno’”. Luego le aclaró que hay estaciones de servicio que cobran 1.000 pesos por la ficha. “Te pueden cobrar 1.500, 2.000 como mucho y si no se le da una propina”.

Frente al creciente malestar y exasperación de su padre, Colo optó por desvelar la realidad: todo había sido una “broma”. Esta revelación proporcionó un alivio palpable a su padre, quien se sorprendió al darse cuenta de que había sido víctima de la travesura de su hija. A pesar del engaño, la noticia se difundió rápidamente entre miles de usuarios, acumulando 256 mil “me gusta” y más de 1.000 comentarios de personas igualmente divertidas por el incidente.

Este tipo de material se ha vuelto habitual en plataformas como TikTok, donde las historias familiares y las bromas frecuentemente llegan a una gran cantidad de espectadores. Esto ilustra una vez más cómo las redes sociales tienen la capacidad de hacer virales los momentos ordinarios con un toque humorístico.

