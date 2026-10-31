Mantenimiento silencioso: Los cuidados simples que estiran la vida útil de tu heladera

Al ser el único electrodoméstico que funciona sin pausa, su desgaste es continuo y silencioso. Incorporar el hábito del mantenimiento preventivo , con limpiezas periódicas y pequeños ajustes en sus componentes clave, es la forma más simple de garantizar un rendimiento eficiente, prolongar la vida útil del equipo por muchos años y asegurar la tranquilidad de que la cocina siga funcionando sin sobresaltos.

Las heladeras de hoy no son necesariamente más frágiles que las de antes, sino que son mucho más sensibles a las condiciones del entorno donde trabajan. Cuando se habla con los profesionales del gremio que desarman compasivamente motores, placas electrónicas y conductos tapados día tras día, surge que gran parte de las visitas a domicilio no se deben a defectos materiales de fabricación, sino a pequeñas omisiones cotidianas en la instalación y el cuidado del equipo.

La refrigeración doméstica no funciona "generando frío", sino extrayendo el calor del interior del gabinete para expulsarlo hacia el ambiente externo. Si ese circuito de ventilación y transferencia térmica se interrumpe por falta de limpieza o malos hábitos de uso, el compresor se ve obligado a trabajar forzado, sobre calentándose y consumiendo más energía de la necesaria. Escuchar el consejo de quienes conocen las entrañas del rubro es la mejor estrategia para cuidar la economía del hogar.

El primer punto crítico que señala cualquier especialista es el estado del condensador, esa rejilla negra o serpentina que en los modelos tradicionales queda expuesta atrás y que en los diseños más modernos se ubica cerca del compresor en la parte inferior. Con el paso de los meses, la condensación y la corriente de aire juntan pelusa, polvo doméstico y grasa de la cocina. Esa capa funciona como un verdadero chaleco de lana rodeando el tubo e impide que el calor se disipe en la habitación, obligando al motor a marchar durante horas sin parar para alcanzar la temperatura deseada, lo que desgasta los componentes mecánicos de forma prematura.

El segundo factor sensible es la hermeticidad de los burletes de goma que bordean las puertas. Con el uso diario, la acumulación de restos de comida, almíbares o simplemente la humedad hace que la goma pierda elasticidad o se ensucie en los pliegues, dejando que la fuerza magnética falle. Cuando el burlete no sella de manera perfecta, el aire tibio de la casa se cuela constantemente hacia el interior provocando congelamiento innecesario en las paredes, pérdida de humedad en los alimentos y un compresor que no descansa nunca.

Canales obstruidos y patas desajustadas: Del agua en el piso al desgaste mecánico

Otro de los motivos más habituales de consulta en los talleres es la aparición de un estanque de agua debajo de los cajones de la verdura. En los sistemas de deshielo automático, la heladera derrite periódicamente la escarcha del evaporador y canaliza esas gotas hacia una bandeja de evaporación ubicada sobre el motor a través de un orificio pequeño en el fondo del gabinete. Si ese orificio se tapa con migas, pelusas o moho, el agua no encuentra salida hacia el exterior y termina desbordando dentro del compartimento fresco. Pasar un hisopo flexible o una pequeña manguerita de plástico por esa vía una vez al año evita olores desagradables y encharcamientos molestos.

Por último, la nivelación del mueble sobre el piso es un detalle técnico que suele pasarse por alto tras la compra. Una heladera mal asentada no sólo produce vibraciones y ruidos molestos que rebotan en las paredes de la cocina, sino que puede alterar el cierre natural de las puertas por gravedad y deformar el marco estructural con los años. Los técnicos recomiendan usar un nivel de mano o ajustar las patas roscadas delanteras para que el equipo quede levemente inclinado hacia atrás —apenas un par de milímetros—, facilitando que las puertas se cierren solas con su propio peso cuando las soltás.

Mantenimiento silencioso: Los cuidados simples que estiran la vida útil de tu heladera

La realidad del taller: La prevención vence al fallo de fábrica

El insight fundamental que comparten los referentes del servicio técnico es que la mayoría de las averías graves que terminan en el cambio de un compresor o en la falla de una plaqueta electrónica son consecuencia directa de la falta de mantenimiento básico y de los errores de instalación, no de fallas de origen en la línea de montaje.

Un motor diseñado para operar durante más de diez años se termina quemando antes de tiempo cuando tiene que trabajar a temperaturas extremas por culpa de un condensador tapado de mugre o de una puerta que no cierra bien. De la misma manera, las placas digitales sufren cuando el equipo está pegado a la pared sin el espacio de aire recomendado para respirar. Cuidar la salud de la heladera solo requiere constancia y atención a los detalles físicos del mueble.

Un ritual simple para marcar en el almanaque de la casa

Establecer un momento fijo en el año para realizar esta inspección preventiva es la forma más práctica de garantizar el buen funcionamiento del artefacto sin complicarte la vida. Podés elegir el cambio de estación antes de que llegue el calor fuerte del verano para dejar todo a punto.

Para un equipo de uso cotidiano, como puede ser una heladera Electrolux no Frost de formato familiar, el esquema de mantenimiento anual no te lleva más de media hora de trabajo:

Desconecta el enchufe de la pared.

Desplaza el equipo con cuidado.

Limpiar el condensador y la zona del motor con una aspiradora o un pincel seco.

Lavá los burletes de la puerta para limpiar los pliegues de goma.

Destapa el orificio de desagüe y verificá que el canal de escurrimiento interno esté libre de residuos.

Verificá el apoyo de las patas para que no tambalee y que las patas delanteras sostengan una inclinación leve hacia la pared trasera.

Incorporar esta rutina breve una vez al año es la diferencia entre lidiar con imprevistos costosos en el momento menos oportuno y disfrutar de la tranquilidad de una heladera que funciona en silencio, cuidando tus alimentos y tu presupuesto año tras año.

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