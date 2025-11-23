domingo 23 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de noviembre de 2025 - 08:55
Hogar.

Cómo sacar el mal olor de la heladera en minutos

Un truco casero que te ayuda a sacar el mal olor de la heladera en pocos minutos, sin productos químicos y usando ingredientes que ya tenés en casa.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Cómo sacar el mal olor de la heladera en minutos

Cómo sacar el mal olor de la heladera en minutos

Si tu heladera desprende un olor fuerte cada vez que la abrís, podés eliminarlo en pocos minutos con un truco casero, sin químicos agresivos y usando solo ingredientes que probablemente ya tenés en tu cocina y así mantenerla fresca todo el día mejor.

Lee además
Los 7 hábitos diarios que aceleran el envejecimiento
Bienestar.

Los 7 hábitos diarios que aceleran el envejecimiento
Receta de Mermelada de naranja.
Cocina.

Una receta para tus meriendas: el paso a paso para una mermelada de naranja

¿Por qué aparece el mal olor en la heladera?

Los malos olores en la heladera suelen estar vinculados a alimentos en mal estado, derrames que no se limpian a tiempo o envases mal cerrados. También algunos productos con aroma intenso, como cebolla o pescado, pueden impregnar todo el interior si no están bien protegidos y generan ese olor desagradable al abrir la puerta.

El truco casero para eliminar el olor en minutos

Un método simple y muy efectivo es usar bicarbonato de sodio, un ingrediente natural con propiedades desodorantes. Primero, hacé una limpieza express: retirá los alimentos en mal estado y limpiá derrames con un paño húmedo y un poco de vinagre blanco. Después, colocá un recipiente pequeño con bicarbonato en uno de los estantes; este polvo absorberá el mal olor sin necesidad de productos químicos.

Si el olor es muy intenso, podés sumar unas gotas de jugo de limón al bicarbonato para potenciar su acción. Es importante reemplazar el bicarbonato cada 30 días para que mantenga su eficacia y la heladera se conserve fresca.

Cómo sacar el mal olor de la heladera en minutos
Cómo sacar el mal olor de la heladera en minutos

Cómo sacar el mal olor de la heladera en minutos

Otros recursos naturales también ayudan: un puñado de café molido, algo de carbón activado o rodajas de limón y naranja contribuyen a neutralizar olores y dejan una fragancia suave. Para evitar que el problema vuelva, conviene limpiar el interior con regularidad, revisar el estado de los alimentos y guardar todo bien tapado. Con estos hábitos y el truco del bicarbonato, tu heladera se mantiene limpia y con buen aroma todos los días.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los 7 hábitos diarios que aceleran el envejecimiento

Una receta para tus meriendas: el paso a paso para una mermelada de naranja

Día de la Música: por qué se celebra cada 22 de noviembre

El truco definitivo: mira cómo dejar nuevas tus zapatillas de gamuza

Canasta de crianza en Jujuy: cuánto cuesta por mes mantener a un hijo

Las más leídas

¿Sebastián Villa a River Plate?
Fútbol Argentino.

¿Sebastián Villa a River Plate?

Rescataron caballos que eran atacados por abejas
Preocupación.

Bomberos rescataron caballos que eran atacados por abejas

CIDEF: el equipo de Jujuy que conoció el mar y se metió entre los 16 mejores del vóley nacional
Chapadmalal.

CIDEF: el equipo de Jujuy que conoció el mar y se metió entre los 16 mejores del vóley nacional

Jujuy sumó una medalla en el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística en San Juan
Histórico.

Jujuy sumó una medalla en el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística en San Juan

Motociclista salió despedido tras chocar con una camioneta en Ciudad Cultural
Policiales.

Ciudad Cultural: motociclista salió despedido tras chocar con una camioneta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel