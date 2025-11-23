Cómo sacar el mal olor de la heladera en minutos

Si tu heladera desprende un olor fuerte cada vez que la abrís, podés eliminarlo en pocos minutos con un truco casero, sin químicos agresivos y usando solo ingredientes que probablemente ya tenés en tu cocina y así mantenerla fresca todo el día mejor.

¿Por qué aparece el mal olor en la heladera? Los malos olores en la heladera suelen estar vinculados a alimentos en mal estado, derrames que no se limpian a tiempo o envases mal cerrados. También algunos productos con aroma intenso, como cebolla o pescado, pueden impregnar todo el interior si no están bien protegidos y generan ese olor desagradable al abrir la puerta.

El truco casero para eliminar el olor en minutos Un método simple y muy efectivo es usar bicarbonato de sodio, un ingrediente natural con propiedades desodorantes. Primero, hacé una limpieza express: retirá los alimentos en mal estado y limpiá derrames con un paño húmedo y un poco de vinagre blanco. Después, colocá un recipiente pequeño con bicarbonato en uno de los estantes; este polvo absorberá el mal olor sin necesidad de productos químicos.

Si el olor es muy intenso, podés sumar unas gotas de jugo de limón al bicarbonato para potenciar su acción. Es importante reemplazar el bicarbonato cada 30 días para que mantenga su eficacia y la heladera se conserve fresca.

Cómo sacar el mal olor de la heladera en minutos Cómo sacar el mal olor de la heladera en minutos Otros recursos naturales también ayudan: un puñado de café molido, algo de carbón activado o rodajas de limón y naranja contribuyen a neutralizar olores y dejan una fragancia suave. Para evitar que el problema vuelva, conviene limpiar el interior con regularidad, revisar el estado de los alimentos y guardar todo bien tapado. Con estos hábitos y el truco del bicarbonato, tu heladera se mantiene limpia y con buen aroma todos los días.

