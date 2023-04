De hecho, los grillos son un alimento habitual en algunas culturas. En Japón, China y otras culturas asiáticas, así como en algunas zonas de Norteamérica, la aparición de un grillo se considera un presagio positivo que indica prosperidad, vitalidad y buena fortuna. En la antigua China, los grillos se guardaban en jaulas ornamentadas para que su canto rompiera el silencio de la noche.

Grillos Cantando. Llamada nupcial (especie: Gryllus bimaculatus)

En la antigüedad, los grillos eran muy apreciados porque tenían la capacidad de dejar de cantar inmediatamente cuando detectaban algún peligro o la presencia de alguien cerca. Este comportamiento se desarrolló a lo largo de los siglos para ocultar su ubicación y evitar ser detectados.

Para determinar si había llegado el momento de sembrar grandes campos de cultivo, a menudo se dependía del canto de los grillos, ya que se creía que ese sonido indicaba la llegada de una tormenta. Esto era crucial para el éxito del crecimiento del cultivo. Además, se creía que los grillos estaban asociados a la prosperidad debido al elevado número de huevos que ponían las hembras en un día, lo que se consideraba un signo de abundancia y buena suerte cuando se intentaba concebir un hijo.

¿Qué pasa si matas a un grillo?

Según diversas creencias culturales, matar un grillo se asocia con la desgracia financiera. Esto se debe a que los grillos se consideran un símbolo de riqueza y prosperidad, y su eliminación puede acarrear consecuencias negativas como la pérdida del empleo, contratiempos financieros, reducción de los beneficios empresariales y menos clientes. Debido a los numerosos beneficios que se atribuyen a los grillos, a menudo se les considera insectos de la abundancia y la buena fortuna en asuntos financieros.

Cuando se intenta concebir, se considera mala suerte matar a una hembra de grillo, ya que son excelentes madres y pueden producir hasta 300 crías en pocas semanas de incubación. Esta creencia sostiene que dañar a un grillo hembra, sobre todo si está poniendo o a punto de poner huevos, puede afectar negativamente a la salud personal, familiar y a la capacidad de concebir.

Si matas a un grillo, envías un mensaje al destino de que no te interesan las cosas buenas que te ofrece la vida. El grillo se considera un mensajero de la buena fortuna, por lo que si lo matas, corres el riesgo de perderte noticias positivas y puedes experimentar desgracias en diversos aspectos de tu vida.

Y... ¿Cuánto dura la mala suerte?

Según las creencias populares, no existe un plazo concreto para la aparición de la mala suerte causada por matar a un grillo. Se habla simplemente de un periodo de mala suerte, que puede durar desde un mes hasta seis meses o un año. La duración de esta mala suerte no puede predecirse con certeza a menos que uno la experimente de primera mano. Sin embargo, si se mata a un grillo sin querer, no se cree que traiga mala suerte, ya que no hubo intención detrás del acto. Por tanto, no hay por qué preocuparse.