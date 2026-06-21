Mundial 2026: los hinchas argentinos, entre los más consumidores del mundo según un informe

El Mundial 2026 no solo despierta pasión y expectativa entre millones de fanáticos alrededor del planeta. También se perfila como un factor capaz de influir en las decisiones de consumo de los hogares. Un informe internacional reveló que los seguidores de la Copa del Mundo presentan una mayor predisposición a gastar en distintos rubros, desde viajes y tecnología hasta autos, inversiones y mejoras para el hogar.

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En Argentina, donde el fútbol ocupa un lugar central en la cultura popular, el fenómeno adquiere una relevancia aún mayor. El país figura entre los mercados con más aficionados al torneo a nivel global y los datos sugieren que este interés podría traducirse en un mayor movimiento económico durante los próximos meses.

Según el informe "TGI Global Quick View 2026", elaborado por Ibope en 36 países, el 42% de los adultos con acceso a internet en Argentina sigue el Mundial de fútbol.

La cifra ubica al país entre los tres mercados con mayor cantidad de aficionados al certamen, solo por detrás de Sudáfrica y Brasil, donde el interés alcanza el 44%.

Además, el porcentaje argentino supera ampliamente el promedio global, que se sitúa en el 24% de los adultos conectados. Incluso está muy por encima de Estados Unidos, uno de los países organizadores de la Copa del Mundo, donde apenas el 10% de los adultos declara seguir la competencia.

Para los especialistas, el fuerte arraigo cultural del fútbol explica gran parte de estos resultados, aunque también destacan que el interés por el torneo se expande hacia sectores cada vez más diversos de la sociedad.

Crece el interés femenino por la Copa del Mundo

Uno de los aspectos más destacados del estudio es la participación de las mujeres en el seguimiento del Mundial.

En Argentina, el 34% de las mujeres con acceso a internet afirma seguir la competencia, una de las cifras más elevadas entre todos los países relevados.

El dato cobra mayor relevancia al compararlo con el promedio global de hombres aficionados al torneo, que alcanza el 31%, lo que evidencia la creciente transversalidad que tiene el fútbol y los grandes eventos deportivos.

Los fanáticos planean gastar más que el promedio

Más allá del interés deportivo, el informe identificó que quienes siguen el Mundial tienen una mayor intención de consumo en distintas categorías.

Entre los fanáticos del torneo, el 43% tiene previsto gastar en vacaciones en el exterior durante los próximos doce meses, mientras que entre el promedio de los adultos conectados ese porcentaje es del 31%.

La tendencia también se replica en otros sectores:

El 33% planea realizar reformas o ampliaciones en su vivienda, frente al 26% del promedio general.

El 30% tiene intención de comprar un automóvil nuevo, contra el 24% del resto de los consumidores.

El 29% prevé invertir en fondos comunes, acciones o participaciones, mientras que en la población general la cifra alcanza el 22%.

Para los analistas, estos indicadores muestran que el Mundial puede funcionar como una herramienta útil para anticipar tendencias de consumo y comportamiento económico.

Tecnología, finanzas y autos lideran las preferencias

El estudio también señala que los aficionados al Mundial presentan un perfil especialmente interesado en sectores vinculados al consumo de mayor valor agregado.

Entre quienes siguen el torneo:

El 58% manifiesta interés por la tecnología.

El 47% presta atención a temas relacionados con finanzas y economía.

El 29% se interesa por el sector automotor.

En todos los casos, los porcentajes superan ampliamente los registrados en la población general, lo que ayuda a explicar la mayor predisposición al gasto detectada por el informe.

Una oportunidad para múltiples sectores

La investigación también encontró características particulares dentro del público femenino aficionado al Mundial.

Entre las mujeres que siguen el torneo, el 73% muestra interés por temas vinculados a la alimentación, el 66% por la música, el 66% por moda y belleza, el 64% por salud y fitness y el 62% por viajes y vacaciones.

Estos datos reflejan que el impacto comercial de la Copa del Mundo trasciende ampliamente al deporte y abre oportunidades para sectores como turismo, tecnología, finanzas, automotriz, entretenimiento, salud y consumo masivo.

Mucho más que fútbol

El informe concluye que el Mundial 2026 representa mucho más que una competencia deportiva. En países como Argentina, donde cuatro de cada diez adultos conectados siguen el torneo, el evento también se convierte en un fenómeno económico capaz de influir en decisiones de consumo, inversión y gasto.

Con millones de personas pendientes de cada partido, las marcas y las empresas observan con atención cómo la pasión futbolera puede transformarse en uno de los motores del consumo durante el año.