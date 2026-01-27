Prohibición del Mentisan: qué usaban los jujeños y por qué se vendía tanto

La decisión de la ANMAT de prohibir el uso, la distribución y la comercialización de la pomada mentolada Mentisan impacta especialmente en el NOA, donde el producto se vendía de forma extendida fuera de farmacias y con usos que iban desde los resfríos hasta dolores musculares.

En Jujuy, el ungüento ingresaba habitualmente desde Bolivia por vía fronteriza y circulaba en ferias, puestos informales y comercios barriales. En muchos casos, ni siquiera se compraba, se “heredaba” dentro de las familias como parte del botiquín tradicional. “Generalmente te enseñan tus padres. Van pasando de abuelo a papá y de mamá a hijos”, relató una entrevistada a TodoJujuy.

La ANMAT justificó la prohibición porque el producto no está inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) ni cuenta con autorización para su venta, por lo que se desconoce su procedencia y condiciones de elaboración . Según el organismo, eso implica un “riesgo sanitario” para los potenciales pacientes.

El uso del Mentisan era versátil. Su aplicación más común era como descongestivo nasal y respiratorio, especialmente en épocas invernales o frente a cambios bruscos de temperatura. “Cuando se te congestionaba la nariz o la garganta”, recordó un vecino consultado por TodoJujuy.

Otros le atribuían beneficios más amplios. “Lo uso para los resfríos. También para cuando te duele la cabeza. Te lo ponés y te hace bien”, describió una mujer.

No todos los consumidores lo usaban por indicación médica, el aprendizaje era empírico, cotidiano y transmitido dentro del hogar, como parte de una cultura de “remedios caseros”.

Un mercado que creció por precio y acceso

Su popularidad no solo fue cultural, también fue económica. Frente al costo de productos farmacéuticos y la dificultad de conseguir alternativas en zonas alejadas, el Mentisan ofrecía precio accesible, disponibilidad constante y resultados percibidos como efectivos.

En ferias y pasos fronterizos del norte, el producto solía llegar sin intermediarios, lo que mantenía el costo bajo y aumentaba su volumen de venta.

Qué dice la ANMAT y qué puede pasar ahora

La Disposición 128/2026 dispuso la prohibición total de su uso, comercialización y distribución en Argentina. La medida alcanza todos los lotes y presentaciones.

El organismo además recomendó a la población:

adquirir medicamentos solo en farmacias

priorizar productos debidamente registrados

evitar remedios sin origen verificado

Para los consumidores fronterizos, la decisión obliga a reemplazar el Mentisan por alternativas formales. Profundiza además un debate frecuente en el NOA: la tensión entre cultura sanitaria, economía popular y control regulatorio.