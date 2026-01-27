¿Qué es el Mentisan y por qué ANMAT prohibió su uso y comercialización?

El Mentisan es un medicamento de uso tópico muy conocido en Argentina.

El Mentisan es un medicamento de uso tópico muy conocido en Argentina , utilizado principalmente para aliviar dolores musculares , contracturas , golpes y esguinces . Su formulación combina principios activos que generan un efecto analgésico y descongestivo en la zona aplicada , proporcionando alivio rápido y local .

Este producto se presenta generalmente en crema , gel o solución , y su mecanismo de acción consiste en mejorar la circulación sanguínea y reducir la inflamación en el área afectada . Es comúnmente empleado en deportistas y personas con dolencias musculares leves o crónicas , así como en situaciones cotidianas de esfuerzo físico .

Aunque su venta suele ser libre en farmacias , los especialistas recomiendan seguir las indicaciones del envase y evitar aplicar el Mentisan sobre heridas abiertas , mucosas o piel irritada . En algunos casos, puede provocar reacciones alérgicas o sensibilidad local , por lo que es importante realizar una prueba en una pequeña zona antes de usarlo de manera extensiva.

Además de su uso individual , el Mentisan se ha incorporado a rutinas de masajes terapéuticos y tratamientos de rehabilitación física , aprovechando su efecto refrescante y relajante . Su popularidad se debe tanto a su eficacia comprobada como a su fácil acceso , convirtiéndose en un aliado habitual para quienes buscan un alivio rápido del dolor muscular .

¿Por qué el Gobierno prohibió el reconocido ungüento Mentisan en Argentina?

La ANMAT ordenó la prohibición a nivel nacional del conocido ungüento Mentisan, de procedencia boliviana, ampliamente usado para aliviar resfriados y distintos tipos de dolor.

Mediante la Disposición 128/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica resolvió suspender de manera inmediata la producción, venta y distribución de todas las partidas y formatos del producto registrado como “Mentisan, ungüento mentolado. Industria Boliviana”.

Este ungüento, popular en ferias y ventas callejeras, se promocionaba como un remedio versátil: supuestamente útil contra resfríos, congestión nasal, irritaciones cutáneas, pequeñas heridas, moretones, cortaduras, picaduras de insectos y labios agrietados. Además, la etiqueta señalaba que podía calmar dolores musculares, reumáticos, neurálgicos y cefaleas, y aseguraba que era “no tóxico”.

“Se desconoce su procedencia, condiciones de elaboración y representa un riesgo para la salud de los potenciales pacientes”, señala la disposición firmada por el administrador nacional, Luis Eduardo Fontana.

La ANMAT prohibió la venta en todo el país del reconocido ungüento Mentisan.

La resolución se aplica a todos los lotes y presentaciones del ungüento y establece la obligación de informar a las autoridades sanitarias de cada provincia, de la Ciudad de Buenos Aires y a todos los eslabones de la cadena de distribución. La ANMAT ya había adoptado medidas similares previamente sobre este mismo artículo por carecer de registro sanitario.

Desde el organismo recuerdan que solo se deben consumir medicamentos registrados y autorizados, para garantizar su seguridad, calidad y efectividad. Las personas que tengan el producto en su poder deben suspender su uso de inmediato y, ante cualquier duda, consultar con un profesional de la salud.