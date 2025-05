Qué significa soñar con tu ex pareja según la psicología

Soñar con una ex pareja genera sorpresa, angustia o confusión. A veces emociona, otras veces incomoda. No importa cuánto tiempo haya pasado ni en qué condiciones terminó el vínculo. El subconsciente guarda memorias y emociones que no desaparecen de un día para el otro. Por eso, la figura del ex puede reaparecer mientras dormimos, incluso sin que exista un deseo consciente de volver a verlo o verla.