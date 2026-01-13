martes 13 de enero de 2026

13 de enero de 2026 - 11:51
Sociedad.

Quién era el joven que murió tras ser arrastrado por una ola gigante en la Costa Atlántica

Yair Amir Manno Núñez tenía 29 años y estaba en la playa cuando la ola lo empujó contra las rocas. Pese a la rápida asistencia, no lograron reanimarlo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Yair Amir Manno Núñez tenía 29 años.

Yair Amir Manno Núñez tenía 29 años.

Una ola gigante del mar tomó por sorpresa a turistas y habitantes de Santa Clara, Mar Chiquita, Camet y Mar del Plata, obligando a desalojar totalmente la franja costera y activando un despliegue de emergencia sin precedentes en ese sector del litoral.

El trágico episodio dejó como saldo la muerte de Yair Amir Manno Núñez, de 29 años, oriundo de Mar del Plata y radicado en Francia, quien falleció tras ser succionado por la fuerza del agua y golpearse violentamente contra las piedras mientras disfrutaba de la playa.

Quién era el joven que falleció en el "mini tsunami" de Santa Clara del Mar.

Cómo fue el accidente que terminó con la vida del joven de 29 años

De acuerdo con la información que se conoció, el joven había nacido el 21 de mayo de 1996 en Mar del Plata y llevaba cerca de ocho años viviendo en Francia, sin perder el contacto con su familia y afectos en la Argentina. Además, se destacaba como jinete, disciplina en la que había obtenido notoriedad y premios en diversas competencias durante los últimos tiempos.

Durante una estadía turística junto a su compañera francesa y otros dos allegados, estaba disfrutando de la costa cuando fue alcanzado de manera inesperada por la enorme ola.

Quién era Yair Amir Manno Núñez, la víctima fatal de la ola gigante que azotó la Costa Atlántica.

Según relataron otros visitantes del lugar, la violencia del oleaje llevó a que muchas personas tuvieran que asistirse entre sí para no ser arrastradas por el agua y para sacar a quienes estaban en la orilla.

En medio de esa situación crítica, el joven fue tomado por la corriente y terminó impactando contra las piedras. De forma casi instantánea, intervinieron los guardavidas y los equipos de emergencia, que intentaron reanimarlo con maniobras de RCP, aunque todos los esfuerzos resultaron infructuosos.

La confirmación de Defensa Civil

El responsable de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, ratificó más tarde cómo se produjo la muerte de Manno Núñez.

El joven fue alcanzado por la corriente y golpeó contra unas rocas.

“Hay una persona, un joven, un varón fallecido, aparentemente fue pujado por el agua y golpeó contra unas rocas”, detalló el funcionario. Además, indicó que el episodio dejó un saldo de 35 personas con lesiones leves y otro afectado por un infarto, que continuaba internado en observación.

Las fuerzas de asistencia dispusieron el desalojo total de los balnearios de Mar Chiquita y reforzaron los operativos preventivos en Mar del Plata y zonas aledañas. Pese al despliegue y la situación de riesgo, al finalizar el día no se habían reportado personas extraviadas ni nuevos episodios de gravedad.

