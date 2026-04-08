Se agrava el ausentismo estudiantil: en dos años creció 7 puntos en el país

Gráfico 6. Porcentaje de alumnos con 15 faltas o más, declaradas por ellos mismos. Por provincia. Último año de la secundaria. Años 2022 y 2024. Faltas declaradas hasta el 19/10/2022 y el 24/10/2024.

Gráfico 5. Porcentaje de alumnos según cantidad de faltas, declaradas por ellos mismos. Último año de la secundaria. Año 2022 y 2024. Declaraciones hasta 19/10/2022 y 24/10/2024, respectivamente.

Gráfico 4. Principales motivos de inasistencia entre los estudiantes que reportan haber faltado a la escuela. Último año de la secundaria. Año 2024. Declarado al 24/10/2024.

Gráfico 3. Porcentaje de alumnos según cantidad de faltas declaradas por ellos mismos. Por provincia y total país. Último año de la secundaria. Año 2024. Faltas declaradas al 24/10/2024.

Gráfico 2. Porcentaje de directores que consideran que el ausentismo estudiantil es un problema moderado y serio que limita el aprendizaje en los cursos donde se aplican las pruebas PISA. Por país. Año 2022.

Ausentismo estudiantil: Gráfico 1. Porcentaje de directores que consideran que los siguientes factores fueron un problema durante el año en los cursos donde se aplican las pruebas Aprender. Nivel secundario. Año 2024.

El reporte de ausentismo estudiantil creció 7 puntos porcentuales en dos años a nivel país y se observan incrementos en las 24 provincias. Según lo reportado por los mismos estudiantes, el 21% falta entre 15 y 19 días al año; el 20% entre 20 y 29; y el 10%, 30 días o más. Argentina aún no cuenta con un sistema de información que permita hacer un seguimiento preciso y oportuno del problema a nivel nacional.

El 51% de los estudiantes del último año de secundaria falta al menos 15 días por año , de acuerdo con un nuevo informe de Argentinos por la Educación . El dato marca un agravamiento del problema: en 2022 ese grupo representaba el 44% , por lo que en dos años el indicador subió 7 puntos porcentuales .

El documento, titulado “Ausentismo: ¿Qué sabemos acerca de cuánto faltan los estudiantes de secundaria?” , fue elaborado por Bruno Videla, Martín Nistal y Eugenia Orlicki . El análisis se basa en los cuestionarios complementarios de Aprender 2024 y en datos de PISA 2022 , que relevaron la percepción de estudiantes y directores sobre el problema.

El informe sostiene que el ausentismo no se reparte de manera uniforme.

Ausentismo estudiantil: Gráfico 1. Porcentaje de directores que consideran que los siguientes factores fueron un problema durante el año en los cursos donde se aplican las pruebas Aprender. Nivel secundario. Año 2024.

el 21% declara faltar entre 15 y 19 días al año

declara faltar entre al año el 20% entre 20 y 29 días ,

entre , el 10% llega a 30 días o más de inasistencia anual.

Además, el estudio advierte que el fenómeno se concentra cada vez más en los casos de mayor intensidad. Entre 2022 y 2024 creció tanto la proporción de quienes acumulan entre 15 y 19 faltas como la de quienes superan las 20 inasistencias, lo que refuerza la idea de un deterioro sostenido.

Principales motivos de inasistencia Gráfico 4. Principales motivos de inasistencia entre los estudiantes que reportan haber faltado a la escuela. Último año de la secundaria. Año 2024. Declarado al 24/10/2024.

Ausentismo por provincia

Buenos Aires: 57% (2022) / 66% (2024)

57% (2022) / 66% (2024) Tierra del Fuego: 46% / 55%

46% / 55% CABA: 50% / 59%

50% / 59% La Pampa: 42% / 54%

42% / 54% Corrientes: 38% / 43%

38% / 43% Mendoza: 48% / 49%

48% / 49% Misiones: 36% / 42%

36% / 42% Chubut: 33% / 44%

33% / 44% Córdoba: 37% / 39%

37% / 39% Santa Cruz: 29% / 38%

29% / 38% Entre Ríos: 39% / 42%

39% / 42% Santa Fe: 34% / 45%

34% / 45% Chaco: 30% / 39%

30% / 39% San Luis: 31% / 39%

31% / 39% Formosa: 26% / 32%

26% / 32% Tucumán: 27% / 36%

27% / 36% Neuquén: 29% / 31%

29% / 31% Río Negro: 27% / 32%

27% / 32% La Rioja: 26% / 34%

26% / 34% Catamarca: 26% / 35%

26% / 35% Salta: 27% / 30%

27% / 30% Jujuy: 23% / 30%

23% / 30% Santiago del Estero: 24% / 28%

24% / 28% San Juan: 23% / 29%

Total país

Total país: 44% (2022) / 51% (2024)

El principal problema para aprender, según los directores

Para los directores de escuela secundaria, el ausentismo aparece hoy como el principal obstáculo para el proceso de enseñanza y aprendizaje. En 2024, el 46% lo consideró un problema moderado o serio, por encima de otros factores como la impuntualidad de los estudiantes, los bajos logros educativos o el ausentismo docente.

El informe también remarca que la Argentina todavía no cuenta con un sistema público de información suficientemente preciso y oportuno para seguir el problema del ausentismo a escala nacional. Esa falta de datos, según los autores, dificulta tanto la comprensión del fenómeno como el diseño de políticas para enfrentarlo.

Un problema con impacto directo en la trayectoria escolar

Argentinos por la Educación señala que el ausentismo tiene consecuencias inmediatas sobre el desempeño académico, el riesgo de repetición, el abandono escolar y las posibilidades de completar la secundaria. También afecta el desarrollo social y emocional de los estudiantes y proyecta efectos negativos a largo plazo.

El trabajo además indica que no se observan grandes diferencias en la cantidad de faltas según el nivel socioeconómico, aunque sí cambian los motivos. Entre los sectores de menores recursos pesan más los problemas de salud y de acceso a la escuela, mientras que en los sectores más altos aparece con más fuerza la falta de ganas de asistir.

Ausentismo Gráfico 5. Porcentaje de alumnos según cantidad de faltas, declaradas por ellos mismos. Último año de la secundaria. Año 2022 y 2024. Declaraciones hasta 19/10/2022 y 24/10/2024, respectivamente.

El informe muestra que el ausentismo no afecta de manera uniforme, sino que tiende a concentrarse en un grupo de estudiantes con niveles más altos de inasistencia.

Para los directores de escuela, el ausentismo es el principal obstáculo para el aprendizaje. En 2024, el 46% lo consideró un problema moderado o serio, por encima de otros factores como la impuntualidad de los estudiantes (45%), los bajos logros educativos (39%) o el ausentismo docente (37%).

Ausentismo Gráfico 2. Porcentaje de directores que consideran que el ausentismo estudiantil es un problema moderado y serio que limita el aprendizaje en los cursos donde se aplican las pruebas PISA. Por país. Año 2022.

La problemática no es exclusiva de la Argentina. Según datos de PISA 2022, el 47% de los directores argentinos considera que el ausentismo limita el aprendizaje, lo que ubica al país en el puesto 26 entre 81 sistemas educativos evaluados.

Las diferencias entre provincias son marcadas.

Buenos Aires: 66% de estudiantes que acumulan al menos 15 faltas,

Ciudad de Buenos Aires: 59%

Tierra del Fuego: 55%

La Pampa: 54%

En el otro extremo, Santiago del Estero (28%), San Juan (29%) y Jujuy (30%) presentan niveles más bajos de ausentismo, según lo informado por los estudiantes.

Ausentismo Gráfico 6. Porcentaje de alumnos con 15 faltas o más, declaradas por ellos mismos. Por provincia. Último año de la secundaria. Años 2022 y 2024. Faltas declaradas hasta el 19/10/2022 y el 24/10/2024.