jueves 26 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de febrero de 2026 - 18:38
Fenómeno.

Se viene la primera boda Therian: así fue la propuesta de dos "zorros" en un recital

El hecho llamó la atención por su particular puesta en escena, hubo intercambio de colas, saludo con narices y aullidos por parte de los therians.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Therian

Un evento inusual se volvió viral en las últimas horas en Argentina luego de que dos jóvenes therian que se identifican como “zorros” realizaran una propuesta de matrimonio con un ritual simbólico inspirado en comportamientos animales. Aunque en un principio se difundió como un casamiento, en realidad se trató de una propuesta de unión.

Lee además
Therian en Jujuy. 
Tendencia.

Encuentro de Therian en Jujuy: qué piensa la gente sobre esta comunidad
Una mujer denunció que hija fue mordida en un tobillo por un therian.
Sociedad.

Adolescente fue atacada por un "therian" en Córdoba

Según trascendió, la escena se desarrolló en un recital del pasado fin de semana de la banda "Nuestro Romance". Los protagonistas intercambiaron colas de piel —parte de su vestimenta identitaria— como símbolo de compromiso. El saludo también se apartó de lo tradicional porque realizaron un “beso esquimal”, frotando sus narices, y cerraron el momento con aullidos celebratorios.

La ambientación y el vestuario formaron parte central de la propuesta. Los accesorios —orejas y colas— estaban combinados en color y textura para representar las especies con las que cada uno se identifica.

El episodio volvió a poner en agenda el fenómeno therian, una tendencia presente sobre todo en generaciones jóvenes. Quienes se identifican dentro de este grupo sostienen que sienten una conexión profunda, espiritual o psicológica con animales no humanos, y que esa identidad forma parte de su forma de expresarse y vincularse con el entorno.

Embed - Propuesta de matrimonio "Therian"

Qué opinan en Jujuy sobre los Therian

Un fenómeno que abre debate en Jujuy El encuentro dejó en evidencia que, aunque la movida Therian es minoritaria en Jujuy, el fenómeno ya llegó a la provincia de la mano de las redes sociales. Genera curiosidad, debate sobre identidades y, sobre todo, plantea la necesidad de convivir con las diferencias sin violencia.

Embed - Encuentro de Therian en Jujuy: qué piensa la gente sobre esta comunidad
Sorpresa, debate y comentarios de todo tipo provocó este una publicación del Ministerio de Salud de Neuquén que rápidamente se volvió viral.
“Los therians también se vacunan”: particular campaña de salud de una provincia.

“Los therians también se vacunan”: particular campaña de salud de una provincia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Encuentro de Therian en Jujuy: qué piensa la gente sobre esta comunidad

Adolescente fue atacada por un "therian" en Córdoba

Therian en Jujuy: qué deben saber los padres sobre este fenómeno adolescente

¿Dónde surgió el fenómeno Therian?

Sedentarismo en menores: "hay que fomentar más actividad física desde la casa"

Lo que se lee ahora
Por qué piden la partida de nacimiento actualizada para el inicio de clases video
Servicios.

Por qué piden la partida de nacimiento actualizada para el inicio de clases

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Un camión quedó varado en la ruta 9: hay corte total video
Precaución.

Un camión quedó varado en la ruta 9: hubo corte total

La esposa del jujeño desaparecido pide que lo encuentren con o sin vida. video
Río Grande.

Habló la esposa de Juan Vera, el jujeño desaparecido: "Con o sin vida, quiero verlo"

Encontraron un cuerpo en el Río Grande a la altura de Palpalá
Policiales.

Encontraron un cuerpo en el Río Grande a la altura de Palpalá

Por qué piden la partida de nacimiento actualizada para el inicio de clases video
Servicios.

Por qué piden la partida de nacimiento actualizada para el inicio de clases

Chikungunya. video
Salud.

Preocupa el avance de la chikungunya: "Los dolores duran hasta 3 años"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel