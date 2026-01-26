Una masa, siete variedades: la pastelera jujeña que enseña a ahorrar en la mesa dulce

En tiempos de vacaciones, cumpleaños económicos y meriendas con chicos en casa, la pastelería se volvió laboratorio de ingenio. Y en Jujuy, una propuesta empezó a circular con fuerza: una sola masa base que permite hacer siete variedades diferentes de galletitas, desde alfajorcitos hasta conitos de dulce de leche.
La autora del método es Julieta Méndez, pastelera jujeña, quien propone enfocarse en recetas “comodín” para evitar frustraciones, optimizar insumos y aprender pastelería sin memorizar decenas de preparaciones. “Uno se pone en modo ahorro: no quiero aprender 70 recetas, quiero economizar producto y tiempo”, explicó en diálogo con Canal 4.
Para Méndez, el mayor error cuando alguien inicia en pastelería es intentar abarcar demasiado: “El que quiere aprender se frustra porque son muchísimas recetas. Yo siempre sugiero empezar con una sola”. La masa que enseña es la clásica sablé o quebrada, utilizada en masas finas, tartas y galletas.
Cómo funciona la masa que detalló la pastelera jujeña
La masa se arma con manteca pomada, azúcar impalpable, un huevo y harina 0000. La clave está en la técnica: no se amasa, se une. “Si la amasás como un pan, queda piedra”, advirtió. El objetivo es no activar el gluten para que la galleta quede arenosa y quebradiza, no dura.
También es importante el manejo del frío. Méndez recomienda estirar la masa entre dos láminas plásticas, dejarla en heladera toda la noche y recién al día siguiente cortar las formas. “El mejor secreto de la pastelería es el tiempo y la paciencia”, sostuvo. Para quienes no quieren esperar, existe la versión rápida: freezer diez minutos.
Con esa única base entran en juego las variantes:
“Con una masa podés hacer conitos, alfajorcitos, ojitos, de coco, corazones, estrellas y las simples para el mate", sostuvo. La pastelera detalla que casi todas las piezas parten de pequeños círculos de 4 cm: “Las masas finas son chiquititas, dos bocados como máximo”. Las formas se completan con toppings y rellenos: dulce de leche repostero, coco rallado, chocolate blanco o negro, cerezas o mermelada.
Ahorro, freezer y venta: por qué esta receta creció
El foco económico está presente. Méndez señaló que las masas finas “en panadería salen carísimas” y que hacerlas en casa cuesta la mitad, además de funcionar para vender en cajas, para cumpleaños, para mesas dulces o para vacaciones con niños.
A su vez, la masa se puede freezar hasta tres meses antes del horneado, lo que reduce el tiempo de producción. “Se estira, se congela y listo. Es ideal para tener de stock”, explicó. También existe una ventana “terapéutica”. Muchos alumnos llegan por ansiedad o estrés. “Hay gente que empieza cursos de pastelería porque lo mandó el terapeuta a trabajar la ansiedad", comentó la pastelera icónica.
Méndez no descarta que la receta sirva para emprender. “Se puede vender. Solo hay que sacar costos y medir el tiempo de elaboración”, acotó.
Embed - Una masa, siete variedades: la pastelera jujeña que enseña a ahorrar en la mesa dulce