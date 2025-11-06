Una receta para reinventar el desayuno: avena estilo gansito con un paso a paso fácil

Esta preparación se ha vuelto popular en redes sociales.

Es ampliamente reconocido que la avena se posiciona como uno de los alimentos más recomendables para iniciar la jornada, y la popular “avena trasnochada” se destaca como una alternativa ideal para un desayuno nutritivo, equilibrado y revitalizante. Recientemente, en las plataformas digitales, comenzó a difundirse una receta renovada de esta preparación.

Se trata de una excelente opción que representa una opción más que saludable para quienes disfrutan de los sabores dulces.

Esta versión de la tradicional avena trasnochada es ideal para un darse un gusto dulce. Se trata de la conocida “avena estilo gansito”, una preparación casera que toma como inspiración al famoso pastelito mexicano Gansito Marinela. La receta consiste en cocinar la avena de manera tradicional y sumar ingredientes que reproduzcan los sabores y texturas del Gansito, como mermelada de fresa, chocolate y crema (o alguna alternativa a la crema batida).

No es un producto comercial, sino una tendencia viral que se ha popularizado en redes sociales y canales de cocina, ofreciendo una versión creativa y dulce para desayunos o meriendas.

Receta de avena estilo gansito, el desayuno ideal para reinventar tus mañanas. Receta de avena estilo Gansito fácil de preparar Ingredientes 1 taza de avena (de preferencia, hojuelas)

1 taza de leche (puede ser vegetal o animal)

2 cucharadas de mermelada de fresa

2 cucharadas de chocolate amargo o chips de chocolate

2 cucharadas de crema batida o yogurt griego natural

1 cucharadas de azúcar o endulzante al gusto (opcional)

1 cucharadita de extracto de vainilla

En una olla pequeña, colocar la avena junto con la leche y unas gotas de extracto de vainilla. Cocinar a fuego medio, removiendo constantemente hasta que la avena absorba casi toda la leche.

Incorporar azúcar o el edulcorante elegido y mezclar bien hasta que se disuelva por completo. Continuar la cocción hasta lograr la consistencia deseada. Retirar del fuego y servir la preparación en un vaso o cuenco.

o . Extender una capa de mermelada de fresa sobre la avena ya cocida.

sobre la avena ya cocida. Añadir crema batida o yogur sobre la mermelada, cubriendo de manera uniforme.

o sobre la mermelada, cubriendo de manera uniforme. Distribuir los trozos de chocolate o chips encima de la mezcla y dejar reposar unos minutos para que el calor los ablande ligeramente .

o encima de la mezcla y dejar reposar unos minutos para que el calor los . Opcionalmente, espolvorear coco rallado como toque final. Se puede servir caliente o dejar que se enfríe y refrigerar para disfrutar frío.

