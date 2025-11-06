jueves 06 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de noviembre de 2025 - 17:49
Cocina.

Una receta para reinventar el desayuno: avena estilo gansito con un paso a paso fácil

Esta variante de la clásica avena remojada resulta perfecta para disfrutar de un capricho dulce. La preparación se ha vuelto popular en redes sociales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Esta preparación se ha vuelto popular en redes sociales.

Esta preparación se ha vuelto popular en redes sociales.

Es ampliamente reconocido que la avena se posiciona como uno de los alimentos más recomendables para iniciar la jornada, y la popular “avena trasnochada” se destaca como una alternativa ideal para un desayuno nutritivo, equilibrado y revitalizante. Recientemente, en las plataformas digitales, comenzó a difundirse una receta renovada de esta preparación.

Lee además
Los ingredientes naturalmente dulces como la miel, el jarabe de arce, la fruta , etc., son algunas de las mejores alternativas para agregar sabor a los panqueques sin poner azúcar industrial.
En 10 minutos.

Panqueques de banana sin harina con 3 ingredientes: la receta de la abuela para un desayuno saludable
La receta de la abuela para hacer pan nube sin harinas ni horno y es furor
Imperdible.

La receta de la abuela para hacer pan nube sin harinas ni horno que es furor

Se trata de una excelente opción que representa una opción más que saludable para quienes disfrutan de los sabores dulces.

Esta versión de la tradicional avena trasnochada es ideal para un darse un gusto dulce.

Se trata de la conocida “avena estilo gansito”, una preparación casera que toma como inspiración al famoso pastelito mexicano Gansito Marinela. La receta consiste en cocinar la avena de manera tradicional y sumar ingredientes que reproduzcan los sabores y texturas del Gansito, como mermelada de fresa, chocolate y crema (o alguna alternativa a la crema batida).

No es un producto comercial, sino una tendencia viral que se ha popularizado en redes sociales y canales de cocina, ofreciendo una versión creativa y dulce para desayunos o meriendas.

Receta de avena estilo gansito, el desayuno ideal para reinventar tus mañanas.

Receta de avena estilo Gansito fácil de preparar

Ingredientes

  • 1 taza de avena (de preferencia, hojuelas)
  • 1 taza de leche (puede ser vegetal o animal)
  • 2 cucharadas de mermelada de fresa
  • 2 cucharadas de chocolate amargo o chips de chocolate
  • 2 cucharadas de crema batida o yogurt griego natural
  • 1 cucharadas de azúcar o endulzante al gusto (opcional)
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • Coco rallado (opcional)
Esta preparación se ha vuelto popular en redes sociales.

Preparación

  • En una olla pequeña, colocar la avena junto con la leche y unas gotas de extracto de vainilla. Cocinar a fuego medio, removiendo constantemente hasta que la avena absorba casi toda la leche.
  • Incorporar azúcar o el edulcorante elegido y mezclar bien hasta que se disuelva por completo. Continuar la cocción hasta lograr la consistencia deseada.
Se trata de la llamada avena estilo gansito la cual es una preparación casera de avena inspirada en el famoso pastelito mexicano gansito Marinela.
  • Retirar del fuego y servir la preparación en un vaso o cuenco.
  • Extender una capa de mermelada de fresa sobre la avena ya cocida.
  • Añadir crema batida o yogur sobre la mermelada, cubriendo de manera uniforme.
  • Distribuir los trozos de chocolate o chips encima de la mezcla y dejar reposar unos minutos para que el calor los ablande ligeramente.
  • Opcionalmente, espolvorear coco rallado como toque final. Se puede servir caliente o dejar que se enfríe y refrigerar para disfrutar frío.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Panqueques de banana sin harina con 3 ingredientes: la receta de la abuela para un desayuno saludable

La receta de la abuela para hacer pan nube sin harinas ni horno que es furor

Receta: el paso a paso para un salmón al horno jugoso con salsa de pesto

Comprar ropa por kilo: la tendencia que arrasa en Buenos Aires y quiere llegar a Jujuy

Hoy habrá castraciones en el B° San Francisco de Álava

Lo que se lee ahora
Comprar ropa por kilo: la tendencia que arrasa en Buenos Aires y quiere llegar a Jujuy
Sociedad.

Comprar ropa por kilo: la tendencia que arrasa en Buenos Aires y quiere llegar a Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Ciclones tropicales
Pronóstico.

Dos ciclones tropicales en Brasil afectarán a Jujuy y otras 13 provincias: qué dice el SMN

Los chicos de la Escuela Normal tienen asegurado su banco para el ingreso a primer año 2026.
Educación.

Ya están publicadas las asignaciones de bancos para 1º año

La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación
Sociedad.

Subastas de casas ProCreAr: paso a paso para ofertar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

Cortes de tránsito en el puente del barrio Los Huaicos 
Urgente.

Restringirán el tránsito en el puente del barrio Los Huaicos por reparación

Aerolíneas Argentinas cobrará por elegir asientos
Anuncio.

Aerolíneas Argentinas cobrará por elegir asientos: desde cuándo se aplicará la medida

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel