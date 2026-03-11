jueves 12 de marzo de 2026

11 de marzo de 2026 - 21:15
Copa Libertadores

Penales decisivos llevan a la victoria y clasificación de Sporting Cristal a Fase de Grupos

Todo lo que dejó el duelo entre Sporting Cristal y Carabobo: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Copa Libertadores.

BsAs (DataFactory)
Penales decisivos llevan a la victoria y clasificación de Sporting Cristal a Fase de Grupos
BsAs (DataFactory)

Sp. Cristal se clasificó a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, al vencer este miércoles a Carabobo por 3 a 2 en definición con tiros desde el punto del penal. Yoshimar Yotún, Santiago González y Cristiano marcaron para el local, mientras que Irven Ávila y Christofer Gonzáles no pudieron convertir. Por el lado de la visita, acertaron Maurice Cova y Matías Núñez y fallaron Yohandry Orozco, Leonardo Aponte y Jaime Moreno.

Luego de 1 a 2 en tiempo reglamentario, se conoció al vencedor del duelo en los remates desde los doce pasos. Sporting Cristal encontró el camino hacia el arco rival con Max Castro (4' 2T). Carabobo convirtió sus goles con Edson Castillo (3' 1T y 28' 1T).

El volante de Sporting Cristal Martín Távara tomó el balón y remató, pero el palo le negó la posibilidad de descontar a los 32 minutos del primer tiempo.

Sporting Cristal tuvo la posesión de la pelota la mayoría del partido (66%) pero Carabobo fue el más propositivo y se llevo los 3 puntos del encuentro.

La figura del partido fue Edson Castillo. El volante de Carabobo metió 2 goles, efectuó 25 pases correctos y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Lucas Bruera fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Carabobo mostró su calidad al contener 5 disparos y dio 11 pases correctos.

El estratega de Sp. Cristal, Paulo Autuori de Mello, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Diego Enríquez en el arco; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger y Cristiano en la línea defensiva; Catriel Cabellos, Martín Távara y Yoshimar Yotún en el medio; y Gabriel, Felipe Vizeu y Luis Iberico en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Daniel Farías salieron al campo de juego con un esquema 3-5-2 con Lucas Bruera bajo los tres palos; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira y Jean Fuentes en defensa; Joshuan Berríos, Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Castillo y Juan Pérez en la mitad de cancha; y José Riasco y Edson Tortolero en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Coloso Victoriano fue Gustavo Tejera.

Luego de conseguir la ventaja en la ida, Sporting Cristal tropezó durante los 90 reglamentarios con Carabobo y tuvo que definir su clasificación a Fase de Grupos desde el punto penal.

Cambios en Sporting Cristal
  • 33' 1T - Salieron Luis Iberico por Santiago González y Catriel Cabellos por Max Castro
  • 45' 2T - Salieron Felipe Vizeu por Irven Ávila y Edson Tortolero por Yohandry Orozco
  • 89' 2T - Salió Gabriel por Christofer Gonzáles
Amonestados en Sporting Cristal:
  • 38' 1T Martín Távara (Conducta antideportiva), 44' 2T Yoshimar Yotún (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 49' 2T Leandro Sosa (Conducta antideportiva)

Cambios en Carabobo
  • 55' 2T - Salió José Riasco por Marcel Guaramato
  • 70' 2T - Salió Joshuan Berríos por Jaime Moreno
  • 77' 2T - Salieron Jonathan Bilbao por Leonardo Aponte, Martín Távara por Gustavo Cazonatti y Edson Castillo por Abraham Bahachille
Amonestados en Carabobo:
  • 31' 1T Edson Tortolero (Conducta antideportiva), 25' 2T Joshuan Berríos (Conducta antideportiva) y 45' 2T Jean Fuentes (Conducta antideportiva)

