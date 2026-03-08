Tolima vs O'Higgins: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

O'Higgins busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en el estadio Manuel Murillo Toro, este miércoles 11 de marzo, desde las 21:30 (hora Argentina).

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de marzo, en Tercera Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y O'Higgins lo ganó por 1 a 0.

