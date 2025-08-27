Sporting Kansas City vs Colorado Rapids: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

BsAs (DataFactory)

Sporting Kansas City recibirá a Colorado Rapids, en el marco de la semana 26 de la MLS, el próximo sábado 30 de agosto a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Children's Mercy Park.

Así llegan Sporting Kansas City y Colorado Rapids Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Sporting Kansas City en partidos de la MLS Sporting Kansas City sufrió un duro golpe al caer 2 a 5 en la ultima jornada ante Seattle Sounders. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 14 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Colorado Rapids en partidos de la MLS Colorado Rapids viene de perder contra LA Galaxy por 0 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 2. Marcó 9 goles y recibieron 11.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de julio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y el marcador favoreció a Sporting Kansas City con un marcador de 1-2.

Fechas y rivales de Sporting Kansas City en los próximos partidos de la MLS Semana 27: vs Austin FC: 7 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Semana 28: vs Real Salt Lake: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Vancouver Whitecaps FC: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs LA Galaxy: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Minnesota United: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Colorado Rapids en los próximos partidos de la MLS Semana 28: vs Houston: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs FC Dallas: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Minnesota United: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Real Salt Lake: 4 de octubre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Los Angeles FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Horario Sporting Kansas City y Colorado Rapids, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







