Sporting Kansas City vs Colorado Rapids: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

Sporting Kansas City recibirá a Colorado Rapids, en el marco de la semana 26 de la MLS, el próximo sábado 30 de agosto a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Children's Mercy Park.
Así llegan Sporting Kansas City y Colorado Rapids
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Sporting Kansas City en partidos de la MLS
Sporting Kansas City sufrió un duro golpe al caer 2 a 5 en la ultima jornada ante Seattle Sounders. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 14 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Colorado Rapids en partidos de la MLS
Colorado Rapids viene de perder contra LA Galaxy por 0 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 2. Marcó 9 goles y recibieron 11.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de julio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y el marcador favoreció a Sporting Kansas City con un marcador de 1-2.
Fechas y rivales de Sporting Kansas City en los próximos partidos de la MLS
- Semana 27: vs Austin FC: 7 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
- Semana 28: vs Real Salt Lake: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
- Semana 29: vs Vancouver Whitecaps FC: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
- Semana 30: vs LA Galaxy: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
- Semana 31: vs Minnesota United: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Colorado Rapids en los próximos partidos de la MLS
- Semana 28: vs Houston: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
- Semana 29: vs FC Dallas: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
- Semana 30: vs Minnesota United: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
- Semana 31: vs Real Salt Lake: 4 de octubre - 22:30 (hora Argentina)
- Semana 32: vs Los Angeles FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Sporting Kansas City y Colorado Rapids, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas
