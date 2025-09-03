St. Louis City vs FC Dallas: previa, horario y cómo llegan para la semana 27 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la semana 27 de la MLS se jugará el próximo sábado 6 de septiembre a las 21:30 (hora Argentina).

Así llegan St. Louis City y FC Dallas Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de St. Louis City en partidos de la MLS St. Louis City no quiere lamentar otra caída: 2 a 3 finalizó su partido frente a Houston. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 12.

Últimos resultados de FC Dallas en partidos de la MLS FC Dallas sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Los Angeles FC. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 10 goles y ha recibido 6 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de julio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y FC Dallas resultó vencedor por 3 a 0.

Fechas y rivales de St. Louis City en los próximos partidos de la MLS Semana 28: vs CF Montréal: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs San José Earthquakes: 20 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Los Angeles FC: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Austin FC: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Real Salt Lake: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de FC Dallas en los próximos partidos de la MLS Semana 28: vs Austin FC: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Colorado Rapids: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Portland Timbers: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs LA Galaxy: 4 de octubre - 17:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs LA Galaxy: 11 de octubre - 23:30 (hora Argentina) Horario St. Louis City y FC Dallas, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

