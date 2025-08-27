St. Louis City vs Houston: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

St. Louis City recibe el próximo sábado 30 de agosto a Houston por la semana 26 de la MLS, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Energizer Park.
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
St. Louis City cayó 2 a 3 ante Vancouver Whitecaps FC en el BC Place Stadium. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 8 goles a sus oponentes y le han marcado 12 en su portería .
Houston llega a este encuentro con una derrota ante San José Earthquakes por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 9.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de junio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Houston fue el ganador por 1 a 0.
