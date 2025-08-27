miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 07:08
St. Louis City vs Houston: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

Todo lo que tienes que saber en la previa de St. Louis City vs Houston. El duelo, a disputarse en el estadio Energizer Park el sábado 30 de agosto, comenzará a las 21:30 (hora Argentina).

St. Louis City vs Houston: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS
St. Louis City recibe el próximo sábado 30 de agosto a Houston por la semana 26 de la MLS, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Energizer Park.

Así llegan St. Louis City y Houston

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de St. Louis City en partidos de la MLS

St. Louis City cayó 2 a 3 ante Vancouver Whitecaps FC en el BC Place Stadium. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 8 goles a sus oponentes y le han marcado 12 en su portería .

Últimos resultados de Houston en partidos de la MLS

Houston llega a este encuentro con una derrota ante San José Earthquakes por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 9.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de junio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Houston fue el ganador por 1 a 0.


Fechas y rivales de St. Louis City en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 27: vs FC Dallas: 6 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs CF Montréal: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs San José Earthquakes: 20 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Los Angeles FC: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Austin FC: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Houston en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 22: vs LA Galaxy: 6 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Colorado Rapids: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Portland Timbers: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Nashville SC: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs San Diego FC: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
Horario St. Louis City y Houston, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

