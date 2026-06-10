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10 de junio de 2026 - 07:18
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Suiza y Catar tendrán su primer enfrentamiento mundialista

Toda la previa del duelo entre Catar y Suiza. El partido se jugará en el estadio San Francisco el sábado 13 de junio a las 16:00 (hora Argentina).

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Suiza y Catar tendrán su primer enfrentamiento mundialista
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El duelo entre Catar y Suiza correspondiente a la fecha 1 del grupo B se disputará en el estadio San Francisco desde las 16:00 (hora Argentina), el sábado 13 de junio.

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Catar y Suiza completan la primera fecha del Grupo B, zona que comparten junto a Canadá y Bosnia.

Los Granates disputarán su segunda Copa Mundial con un objetivo claro: conseguir la primera victoria de su historia en el torneo, tras la temprana eliminación en fase de grupos durante su debut como anfitrión en 2022.

El camino hacia esta cita para el bicampeón de Asia (2019 y 2023) fue impecable. El combinado maroon exhibió su solidez desde el arranque de las eliminatorias, firmando una segunda ronda espectacular en la que terminó invicto y como líder absoluto con 16 puntos, para luego sellar su boleto directo en las instancias definitivas.

Por su parte, Suiza disputará su 13.ª Copa Mundial, la sexta de manera consecutiva. Su mejor actuación histórica llegó con los cuartos de final alcanzados en tres ediciones: Italia 1934, Francia 1938 y Suiza 1954, cuando fue anfitriona del certamen.

Desde Estados Unidos 1994, además, la selección europea logró avanzar a los octavos de final en cinco de sus seis presencias mundialistas. El conjunto helvético también llega con una destacada racha en sus estrenos: permanece invicto en sus últimos cinco debuts en este certamen, con dos victorias y tres empates, desde la derrota 5-0 ante Alemania en Inglaterra 1966.

Nunca antes se enfrentaron en una Copa del Mundo. Su único cruce fue en un amistoso internacional el 14 de noviembre de 2018, donde los Granates dieron la sorpresa al imponerse 1-0 sobre la Nati.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).


Fechas y rivales de Catar en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo B - Fecha 2: vs Canadá: 18 de junio - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 3: vs Bosnia-Herz.: 24 de junio - 16:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Suiza en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo B - Fecha 2: vs Bosnia-Herz.: 18 de junio - 16:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 3: vs Canadá: 24 de junio - 16:00 (hora Argentina)
Horario Catar y Suiza, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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