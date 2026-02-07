Táchira vs The Strongest: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

T. Strongest busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en el estadio el Templo Sagrado, este martes 10 de febrero, desde las 21:30 (hora Argentina).

2 de Mayo se quedó con la victoria 1-0 de la ida

U. Católica (E) ganó 1-0 y se llevó el duelo de ida

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de febrero, en Primera Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y The Strongest lo ganó por 2 a 1.

