lunes 23 de marzo de 2026

23 de marzo de 2026 - 17:16
Sociedad.

Tacos dorados de zanahoria: una receta sin carne llena de sabor

Una preparación que transforma ingredientes básicos en tacos dorados de zanahoria sabrosos, ideales para variar la dieta sin perder el clásico sabor mexicano.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una receta fácil transforma ingredientes simples en un platillo ingenioso al que nadie puede resistirse.

Una receta fácil transforma ingredientes simples en un platillo ingenioso al que nadie puede resistirse.

¡Crocantes, bien dorados y con un relleno que sorprende! Los tacos dorados de zanahoria se posicionan como una alternativa ideal para quienes buscan disminuir el consumo de carne sin perder el sabor ni la textura. Su perfil ahumado y especiado resulta atractivo tanto para chicos como para adultos. Seguí el paso a paso de esta receta.

Este plato, de origen sencillo pero con un enfoque creativo, se adapta muy bien a comidas informales, picadas o como una opción liviana. Se puede acompañar con salsas frescas, guacamole o ensaladas livianas, y combina muy bien con aguas saborizadas o cervezas artesanales.

La receta de tacos dorados de zanahoria es la opción perfecta para quienes buscan alternativas vegetarianas con todo el sabor mexicano.

Receta de tacos dorados de zanahoria

Los tacos dorados de zanahoria se preparan con tortillas de maíz rellenas de una mezcla de zanahoria condimentada, que luego se enrollan y se fríen hasta obtener una textura bien crocante. El proceso central incluye cocinar la zanahoria, darle sabor con especias, armar los tacos y sumergirlos en aceite caliente para conseguir ese acabado dorado y crujiente tan característico.

La receta rinde cuatro porciones, suministrando fibra, proteínas e hidratos de carbono, perfecta para cenas informales o como botana saludable.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 min
  • Preparación: 15 min
  • Cocción: 20 min

Ingredientes

  • 3 zanahorias grandes
  • 12 tortillas de maíz
  • 1/2 cebolla pequeña
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1/2 cucharadita de comino en polvo
  • 1/2 cucharadita de pimentón dulce (o ahumado)
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • Aceite de girasol (para freír)
  • Guacamole, salsa fresca y lechuga (para acompañar)
Una receta fácil transforma ingredientes simples en un platillo ingenioso al que nadie puede resistirse.

Cómo hacer tacos dorados de zanahoria, paso a paso

  • Quitá la piel y rallá bien finitas las zanahorias.
  • Cortá la cebolla y el ajo en trozos bien pequeños.
  • Colocá en una sartén grande unas dos cucharadas de aceite de oliva y llevá al fuego.
  • Rehogá la cebolla junto con el ajo hasta que queden translúcidos.
  • Sumá la zanahoria rallada y cociná durante 7 u 8 minutos, mezclando para que no se adhiera.
  • Incorporá comino, pimentón, sal y pimienta, dejá unos minutos más en el fuego y luego retiralo.
  • Entibiá las tortillas unos segundos para que queden maleables (podés usar el microondas cubiertas con un paño húmedo).
Receta de tacos dorados de zanahoria, ideales para reducir el consumo de carne.
  • Colocá dos cucharadas del relleno de zanahoria en cada una y enrollalas bien ajustadas.
  • Sujetá cada taco con un palillo para que no se abra.
  • Calentá suficiente aceite de girasol en una sartén y cocinalos en tandas, dándolos vuelta para que se doren de manera pareja.
  • Retiralos y apoyalos sobre papel absorbente para quitar el excedente de grasa.
  • Servilos bien calientes junto con guacamole, salsa fresca y lechuga picada.
Los tacos dorados de zanahoria se han convertido en la opción estrella para quienes buscan reducir el consumo de carne.

Consejos técnicos clave:

  • Evitá poner demasiados tacos al mismo tiempo en la sartén, así cada uno se cocina y dora de forma pareja.
  • Verificá que el aceite esté a buena temperatura antes de empezar a freír, para que no absorban grasa en exceso.

