15 de agosto de 2025 - 10:26
Liga Profesional

Talleres vs San Martín (SJ): previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

La previa del choque de Talleres ante San Martín (SJ), a disputarse en el Estadio Mario Alberto Kempes el lunes 18 de agosto desde las 21:00 (hora Argentina). El árbitro será Nazareno Arasa.

Talleres vs San Martín (SJ): previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Talleres recibirá a San Martín (SJ), en el marco de la fecha 5 del Clausura, el próximo lunes 18 de agosto a partir de las 21:00 (hora Argentina), en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Así llegan Talleres y San Martín (SJ)

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura

Talleres sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Lanús. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de San Martín (SJ) en partidos del Clausura

San Martín (SJ) viene de perder contra Sarmiento por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 4 goles y recibieron 5.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 13 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Talleres con un marcador de 0-1.

Nazareno Arasa será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Atlético Tucumán: 23 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Martín (SJ) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Gimnasia: 23 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
Horario Talleres y San Martín (SJ), según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

