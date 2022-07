El reporte de este jueves indicó que Meta reportó ingresos por U$S 28.820 millones en el segundo trimestre de 2022.

Cayeron los ingresos de Meta por primera vez en su historia

El reporte de este jueves indicó que Meta reportó ingresos por U$S 28.820 millones en el segundo trimestre de 2022, lo que representa una cifra ligeramente inferior a los U$S 28.940 millones esperados y un descenso del 1% (U$S 29.077 millones) respecto al mismo período del año anterior.