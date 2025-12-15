¿Cómo entendemos el sarcasmo? Lo que revela la ciencia sobre el doble sentido

El sarcasmo es un tipo de lenguaje no literal que se usa para criticar, burlarse de alguien o generar un efecto humorístico. Un nuevo estudio revela cómo descifrar el doble sentido y cómo el cerebro logra identificarlo.

A diferencia de la ironía, que puede no tener intención de herir o ridiculizar, el sarcasmo busca señalar algo con tono ácido o mordaz.

Un reciente estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) revela y descifra desde comentarios sarcásticos hasta metáforas con doble sentido y matices que enriquecen la comunicación diaria.

Investigadores liderados por Evelina Fedorenko y Edward Gibson identificaron que comprender la ironía y el sarcasmo requiere tres habilidades pragmáticas esenciales: conocimiento de normas sociales, comprensión del mundo físico y análisis de la entonación.

El trabajo, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, subraya la relevancia del contexto y las señales externas para interpretar correctamente los mensajes indirectos.

Gibson explicó que el contexto social y las señales visuales desempeñan un papel central. Por ejemplo, frases aparentemente simples, como “la gente se está yendo”, pueden transmitir distintos significados según el entorno o la situación.

Para llegar a estas conclusiones, los científicos diseñaron 20 tareas que evaluaban distintas habilidades pragmáticas con 800 participantes. Los resultados confirmaron que las destrezas cerebrales para la comunicación no literal se organizan en los tres grupos mencionados y no dependen de la inteligencia general ni de la capacidad auditiva.

image

En la primera categoría, el conocimiento de normas sociales permite reconocer solicitudes indirectas o ironías. La comprensión del mundo físico, por su parte, ayuda a inferir implicaciones basadas en la realidad material, como percibir un riesgo en el entorno.

Por su parte, la interpretación de la entonación permite deducir emociones o intenciones a partir de cambios sutiles en el tono de voz, lo que facilita entender mensajes no expresados de manera explícita.

Sarcasmo: la gente más creativa comparte este rasgo

Un estudio realizado por Harvard Business School, Columbia Business School e INSEAD titulado La forma más alta de inteligencia: el sarcasmo aumenta la creatividad tanto en quienes lo expresan como en quienes lo reciben, demuestra que el sarcasmo tiene un lado positivo.

image

Para comprobarlo, los investigadores dividieron a los participantes en cuatro grupos: uno que debía expresar sarcasmo, otro que lo recibiría, un tercero que sería totalmente sincero y un grupo de control que no usó ninguno de estos estilos.

Después, cada grupo participó en breves conversaciones antes de resolver una serie de pruebas de creatividad que no estaban relacionadas con lo que acababan de hablar.

Quienes habían estado expuestos al sarcasmo —ya fuera enviándolo o recibiéndolo— mostraron un mejor desempeño creativo que aquellos que participaron en condiciones sinceras o neutras.

La explicación apunta a que descifrar el verdadero significado de un comentario sarcástico obliga a activar el pensamiento abstracto, uno de los motores de la creatividad.

“Esto sugiere que el sarcasmo tiene el potencial de catalizar la creatividad en todos”, dijo Adam Galinsky, investigador de Columbia.