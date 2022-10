Cordobesa combina el modelaje con su vida en el campo y se hizo viral

image.png

Allí, en tono de broma, expresó: “Cuando sos del campo, pero te querés hacer OnlyFans”, mientras se puede escuchar un audio con el cacareo de los animales. Si bien el video fue grabado a mitad de este año, se hizo viral en las últimas semanas, llegando a tener más de 2.4 millones de reproducciones.

La historia de la “agrobarbie” cordobesa

Arroyo vive en la localidad Santiago Temple y consiguió, por medio de su contenido, sumar más de 187 mil seguidores en TikTok y 126 mil en Instagram.

“Me hubiese gustado estudiar veterinaria o alguna ingeniería, pero sinceramente no veía la hora de terminar el colegio para irme al campo. Me gusta la maquinaria, los fierros y si bien trabajo todo el año, mi fuerte es septiembre/octubre cuando hago la campaña de rollos de alfalfa”, comentó en aquel entonces junto a los colegas de Tn.

image.png

En la nota detalló que fue su mamá quien la impulsó a hacer un curso de modelaje cuando todavía se encontraba transitando el secundario. Dar ese paso la llevó a ser muy cuestionada en su propio pueblo por “agrandada”.

“Al que le molesta que no me mire y no me siga decía yo, pero ellos lo sufrieron. Ahora es distinto: recibo mensajes positivos, de felicitaciones, y estoy contenta porque todo lo logré sola, sin que me importe el qué dirán”, expresó.

Después, añadió: “En el campo las mujeres muchas veces se visten como los hombres, y quiero mostrar que podemos seguir siendo femeninas a pesar del trabajo que hacemos. Podemos subir a un tractor y estar arregladas”.

“Hoy en día nos están dando mucho espacio a las mujeres argentinas, siento que les dan más valor a nuestras palabras y que somos cada vez más las que nos animamos a trabajar, crecer y mostrarlo”, continuó.

image.png

Finalmente, la joven oriunda de Córdoba incentivó a las mujeres para que se animen a difundir contenido del campo en las redes: “Los jóvenes que compartimos contenido de agro nos informamos y nos apoyamos mucho. Hay compañerismo porque todos sabemos lo que es remarla en los pueblos”