Cuáles son los consejos para limpiar bien el lavavajillas. 

Con un trapo húmedo, limpiá la parte interior de la puerta (lo ideal sería hacerlo después de cada lavado) y sacá el filtro para lavarlo con agua y jabón neutro.

Volvé a colocar el filtro ya limpio y seleccioná el programa de mayor temperatura que tenga tu lavavajillas. Ponelo en marcha y espera aproximadamente 15 minutos para interrumpir el programa.

image.png

Abrí el lavavajillas y echá un vaso de vinagre y deja que el programa finalice. El vinagre abrillantará el lavavajillas por dentro y eliminará la cal.

Limpiá también la rejilla con agua y retirá los restos de comida con la ayuda de un cepillo. Una vez lo tengas, uní todas las piezas del filtro y vuelve a colocarlo en su sitio.

No enjuagues los platos antes de colocarlos en el lavavajillas. Primero, porque entonces sí que se habría un gasto de agua innecesario y, segundo, porque los encimas del jabón actuarán peor.

Seguí un orden al colocar la vajilla. Al igual que los alimentos de la heladera, cada cosa debe estar en su lugar y bien colocada para que la limpieza sea idónea.

No saqués inmediatamente la vajilla una vez finalizado el ciclo. Esperá a que se seque un poco.

Qué hacer si el lavavajillas no lava correctamente

Aunque los lavavajillas suelen ser unos aparatos muy eficientes, al estar contacto continuo con restos de comida o con el sarro del agua, necesitan un mantenimiento o un mínimo arreglo para que sigan funcionando perfectamente.

Asegurate que el suministro de agua esté abierto y que no haya fugas entre la manguera que provee el agua y el lavaplatos. Revisá que la manguera esté en perfectas condiciones, que no esté doblada u obstruida. Es el caso más común si el lavavajillas no desagua.

Asegurate que los cables estén bien conectados al tomacorriente. Revisá que los fusibles no estén quemados en la caja de fusibles.

Aunque no es común, el interruptor puede estar roto y hacer que el electrodoméstico no prenda.

Si la puerta no cierra bien o está roto, seguramente el lavavajillas no arranca y, muy probablemente, vas a tener que reemplazarlo.