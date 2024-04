Cuáles son los objetos que atraen mala energía en el hogar. 

Sin duda los relojes son uno de los elementos decorativos que no pueden faltar en las estancias, ya que son uno de los objetos que ayudan a sumar a la decoración, gracias a sus diseños, colores y tamaños.

Según la interpretación del Feng Shui, una vez parado el reloj absorben la energía de la casa y provoca que se estanque en la estancia donde se encuentre, creando un ambiente pesado y repleto de energías negativas.

Los detalles puntiagudos o con esquinas muy pronunciadas o filosas, afectan los centros energéticos en los espacios que se encuentren. Contar con elementos que tengan las esquinas muy pronunciadas logra cortar el flujo y estancar las energías.

Un infalible en la decoración son los espejos por eso para el Feng Shui es importante que este elemento decorativo se encuentre en perfecto estado, ya que, si se encuentran rotos, manchados o en mal estado no solo atraerá y retendrá las malas energías, sino que al mismo tiempo las generan.

Los cactus se convirtieron en una de las plantas favoritas para decorar los interiores, debido los pocos cuidados que estos exigen y por su enorme variedad de especies. El Feng Shui sugiere que las plantas espinosas no permanezcan dentro de la casa, ya que atraen la mala suerte, energías negativas y problemas financieros.

Es muy importante evitar la acumulación de la ropa que no se usa. El Feng Shui sugiere deshacerse de todas aquellas prendas que no se utilizan, ya que mantenerlas en el hogar, hará que las energías de los espacios no logren renovarse, provocando que las energías negativas permanezcan estancadas.

Como se sabe las tijeras son uno de los elementos muy típicos y necesarios que se encuentran en la casa y por lo tanto no puede faltar. El Feng Shui sugiere nunca dejar las tijeras expuestas y mejor mantenerlas dentro de un cajón sin dejar de lado que estás permanezcan siempre cerradas, de esta forma alejaras por completo las energías negativas.

Qué es el Feng Shui

Es una práctica que implica organizar el espacio vital para crear un equilibrio con el mundo natural. Se basa en aprovechar la energía, o chi, en casa a través de cálculos científicos para aprovechar las fuerzas y establecer la armonía entre los habitantes y su entorno, específicamente, nuestro hogar.

Feng y Shui son palabras chinas, que significan "viento" y "agua", respectivamente. Esta filosofía se deriva de un poema antiguo que habla de la conexión entre la vida humana y el medio ambiente. En las culturas asiáticas, la práctica del feng shui en realidad se llama Tao, que literalmente significa "el camino".

Llevar el feng shui a casa implica la atención plena. Se trata de reducir la velocidad y tomarse el tiempo para darse cuenta de los detalles mientras se basa en el momento presente.