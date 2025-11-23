domingo 23 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de noviembre de 2025 - 16:28
Para tener en cuenta

El verde menta sigue siendo tendencia para 2026: los detalles

Sin duda, el verde menta es un color tendencia en moda y decoración, apreciado por su frescura, luz y versatilidad. Te contamos todos los detalles en esta nota.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Por qué el verde menta va a seguir siendo tendencia en 2026.&nbsp;

Por qué el verde menta va a seguir siendo tendencia en 2026. 

El verde menta se posiciona como una tonalidad clave para 2026, ideal para crear ambientes elegantes y modernos apreciado por su frescura, luz y versatilidad. Los detalles, en esta nota.

Lee además
Qué significa el punto verde en los iPhones. 
Los detalles

iPhone: qué significa el punto verde y por qué es clave para tu privacidad
Muffins de chocolate: cómo hacer la mejor receta. 
Cocina

Receta: cómo hacer muffins de chocolate de manera sencilla y simple

image

Tendencia: por qué el verde menta va a seguir siendo tendencia en 2026

El verde menta llegó con la deco del verano pero lo suyo promete ser más que un amor pasajero. Es un color comodín que se lleva bien en cualquier ambiente.

image

La forma más simple de sumar el verde menta al guardarropa es con piezas neutrales. Un top menta con un pantalón blanco logra un look relajado y chic. Para un look de noche, el contraste con negro y accesorios dorados transforma la estética hacia algo más sofisticado.

El total look menta funciona en satén o en equipos para eventos. Quien prefiera sutileza puede optar por accesorios: un bolso mini, un pañuelo o incluso zapatillas.

Si buscas un look luminoso y puramente veraniego, combinarlo con blanco es siempre un acierto: una blusa fluida en verde con pantalones palazzo blancos crea un estilismo relajado, fresco y elegante.

Aunque el verde menta no es un color especialmente intenso, tiene una presencia única que lo hace destacar incluso en las dosis más pequeñas. Este color favorece todos los tonos de piel y aporta luz sin resultar estridente.

Verde menta, el color para decorar tu casa

El verde se convirtió en uno de los colores por excelencia de la decoración, sobre todo en primavera y verano. Es capaz de transformar un espacio frío y sin personalidad en un espacio natural, cálido y con carácter.

image

El verde es un color versátil que encaja en prácticamente todos los estilos decorativos, desde los más clásicos hasta los más modernos. Podés introducirlo en grandes dosis, como en las paredes o en un sillón protagonista, o en pequeños detalles, como almohadones, jarrones o láminas botánicas.

Además, es un tono que se asocia con la naturaleza y transmite calma, frescura y vitalidad, por lo que resulta ideal para llenar tu casa de vida y energía positiva, sobre todo en primavera y verano.

Aunque el blanco es el color en tendencia para puertas y ventanas, no pasa nada por salirse de la norma y darle un poco de color a la carpintería de tu casa. En un tono verde empolvado conseguirás un efecto natural, acogedor y cálido, especialmente si haces de la madera su principal acompañante.

Si querés dar mayor profundidad a tu dormitorio, podés pintar la pared del cabecero. Este efecto se verá especialmente acentuado si la puerta se encuentra en frente de esta pared.

El verde encuentra su perfecta pareja en tonos cálidos como los tonos ocres, tierra y arena. Conseguirás meter los colores de la naturaleza en el interior de tu casa, con un aspecto, además, moderno y actual.

Otra forma de decorar con verde es incluirlo en la ropa de cama con piezas que tengan un verde liso y el mismo verde, pero en un delicado estampado floral. Si el resto de la decoración es colores neutros, la ropa de cama será el centro de todas las miradas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

iPhone: qué significa el punto verde y por qué es clave para tu privacidad

Receta: cómo hacer muffins de chocolate de manera sencilla y simple

Qué revela no tener foto de perfil en WhatsApp según la psicología

Puré de papas gratinado al horno: cómo hacer la mejor receta

Inteligencia Artificial: cómo crear un personaje en ChatGPT y Gemini

Lo que se lee ahora
Que significa no poner foto de perfil en WhatsApps
Psicología digital.

Qué revela no tener foto de perfil en WhatsApp según la psicología

Por  Silvano Pintos

Las más leídas

Imperdible: Los Pumas vs. Inglaterra: horario, dónde verlo y todo sobre el partido en Londres
Rugby.

Imperdible: Los Pumas vs. Inglaterra: horario, dónde verlo y todo sobre el partido en Londres

Aguinaldo - Dinero  | Foto de archivo 
Cobro.

Aguinaldo en Argentina: qué dice la Ley de Contrato de Trabajo sobre su pago y cálculo

Motociclista salió despedido tras chocar con una camioneta en Ciudad Cultural
Policiales.

Ciudad Cultural: motociclista salió despedido tras chocar con una camioneta

Lando Norris y Oscar Piastri fueron descalificados por una infracción técnica en sus monoplazas tras el Gran Premio de Las Vegas y la lucha por el título de la Fórmula 1 está que arde
Campeonato.

Impacto en la Fórmula 1: descalificaron a los McLaren en Las Vegas y el título quedó al rojo vivo

Empleadas domésticas: con aumento confirmado, cuánto cobrarán en diciembre
Anuncio.

Empleadas domésticas: con aumento confirmado, cuánto cobrarán en diciembre

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel