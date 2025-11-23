El verde menta sigue siendo tendencia para 2026: los detalles

Por qué el verde menta va a seguir siendo tendencia en 2026.

El verde menta se posiciona como una tonalidad clave para 2026, ideal para crear ambientes elegantes y modernos apreciado por su frescura, luz y versatilidad. Los detalles, en esta nota.

El verde menta llegó con la deco del verano pero lo suyo promete ser más que un amor pasajero. Es un color comodín que se lleva bien en cualquier ambiente .

La forma más simple de sumar el verde menta al guardarropa es con piezas neutrales . Un top menta con un pantalón blanco logra un look relajado y chic. Para un look de noche, el contraste con negro y accesorios dorados transforma la estética hacia algo más sofisticado.

El total look menta funciona en satén o en equipos para eventos . Quien prefiera sutileza puede optar por accesorios: un bolso mini, un pañuelo o incluso zapatillas.

Si buscas un look luminoso y puramente veraniego, combinarlo con blanco es siempre un acierto: una blusa fluida en verde con pantalones palazzo blancos crea un estilismo relajado, fresco y elegante.

Aunque el verde menta no es un color especialmente intenso, tiene una presencia única que lo hace destacar incluso en las dosis más pequeñas. Este color favorece todos los tonos de piel y aporta luz sin resultar estridente.

Verde menta, el color para decorar tu casa

El verde se convirtió en uno de los colores por excelencia de la decoración, sobre todo en primavera y verano. Es capaz de transformar un espacio frío y sin personalidad en un espacio natural, cálido y con carácter.

image

El verde es un color versátil que encaja en prácticamente todos los estilos decorativos, desde los más clásicos hasta los más modernos. Podés introducirlo en grandes dosis, como en las paredes o en un sillón protagonista, o en pequeños detalles, como almohadones, jarrones o láminas botánicas.

Además, es un tono que se asocia con la naturaleza y transmite calma, frescura y vitalidad, por lo que resulta ideal para llenar tu casa de vida y energía positiva, sobre todo en primavera y verano.

Aunque el blanco es el color en tendencia para puertas y ventanas, no pasa nada por salirse de la norma y darle un poco de color a la carpintería de tu casa. En un tono verde empolvado conseguirás un efecto natural, acogedor y cálido, especialmente si haces de la madera su principal acompañante.

Si querés dar mayor profundidad a tu dormitorio, podés pintar la pared del cabecero. Este efecto se verá especialmente acentuado si la puerta se encuentra en frente de esta pared.

El verde encuentra su perfecta pareja en tonos cálidos como los tonos ocres, tierra y arena. Conseguirás meter los colores de la naturaleza en el interior de tu casa, con un aspecto, además, moderno y actual.

Otra forma de decorar con verde es incluirlo en la ropa de cama con piezas que tengan un verde liso y el mismo verde, pero en un delicado estampado floral. Si el resto de la decoración es colores neutros, la ropa de cama será el centro de todas las miradas.