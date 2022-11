Astrología 101: ¿Qué significa el signo ascendente?

Ejemplo: eres Acuario porque el astro se encontraba sobre el signo cuando llegaste al mundo. Representa nuestra personalidad más básica del día a día. La identidad que surge con las personas que realmente nos conocen. Es el indicador más potente de quiénes somos.

Por otro lado, el ascendente es el punto más oriental del horizonte en el momento de nuestro primer aliento. Dicho de otra forma, el principio de nuestra carta astral, que variará en signo según el sitio y la hora de nacimiento. Concretamente, cada dos horas más o menos.

Representa nuestro yo externo, cómo nos ven los otros, la primera impresión que damos y cómo nos proyectamos a los demás. Pero también nos habla de la apariencia física, de la infancia y de cómo iniciamos relaciones o viajes.

signo ascendente.jpg

Calcular el ascendente del signo zodiacal: ¿Cómo se hace?

Una vez entendido esto, conocer tu signo ascendente es facilísimo. Solo tienes que saber el lugar, la hora y la fecha de tu nacimiento e insertar estos datos en una calculadora de signo ascendente.

-ASCENDENTE ARIES

Te tocó el primer signo de la rueda astral: Aries. Lo cual significa que eres fuerte, directo y seguro de tí mismo. Sea cual sea el astro que te represente, eres una persona que va al grano y no se esconde detrás de los demás para dar su opinión. Además, como número uno, te encanta liderar y eres muy emprendedora.

-ASCENDENTE TAURO

Tienes ese 'no sé qué' que hace que todo el mundo gire la cabeza cuando pasas. Y te encanta, para qué negarlo. Lo tuyo son las profesiones con talento, como el baile o la cocina. Además, odias que te cambien los planes, ya que eres bastante cabezota.

-ASCENDENTE GÉMINIS

Si hay algo que caracteriza a los Géminis es que siempre están haciendo gestos con las manos, cuando hablan con las ¿cientos? ¿miles? de personas que conocen, gracias a tu don para socializar. Son personas muy curiosas y todo lo que los rodea les parece interesante. No obstante, esto puede hacer que les cueste comprometerte con alguien o algo.

géminis horóscopo

-ASCENDENTE CÁNCER

Siempre tienen palabras de apoyo para tus amigos. Son personas cariñosas, sensibles y te preocupas muchísimo por los demás. ¡Pura empatía! Sin embargo, no es así con todo el mundo, ya que prefieres acercarte de manera cautelosa a la gente desconocida. Pero una vez quitado el caparazón, eres todo amor.

-ASCENDENTE LEO

La esencia del león es tan potente que, aunque tu signo solar sea lo contrario a Leo, llamás la atención de todos los que te rodean con tu luz y vitalidad innatos. Y eso te encanta. No obstante, esto no quita que seas bondadoso, humilde y generoso. ¡Al contrario! Adoran socializar y ayudar a los demás en todo lo que necesiten. Lo mejor de cada casa.

-ASCENDENTE VIRGO

¡No se te escapa una! Siempre estás con un ojo observando todo lo que hay a tu alrededor, con dos objetivos muy claros: controlarlo todo y comprobar que los de tu alrededor se encuentran cómodos. Destacas por tu humildad y sensibilidad, aunque muchas veces se te caliente la boca criticando lo que no te gusta, ya que no soportas la hipocresía.

horóscopo signos zodiacales números

-ASCENDENTE LIBRA

Encantador es tu segundo nombre. Eres elegante y te gusta que el mundo permanezca en armonía. Sin embargo, como te suele parecer bien todo lo que hacen los demás —ya que no juzgas a nadie— es muy posible que idealices a personas que luego te decepcionan. Pero no cambies este aspecto, te hace único y especial.

-ASCENDENTE ESCORPIO

Eres el típico ejemplo de trago, trago y trago todo aquello que no me gusta, hasta que explotas. ¿Por qué, Escorpio?. Posees presencia, una mirada penetrante. No obstante, todo sabemos que guardas un corazoncito ahí debajo lleno de amor y arcoíris.

-ASCENDENTE SAGITARIO

'La vida es un carnaval' es tu estilo de vida, Sagitario. Eres extrovertido, animado e inspiras hasta al propio Pinterest, fuente de inspiración por excelencia. Además, tienes la típica flor en el culo que hace que casi todo te salga bien.

-ASCENDENTE CAPRICORNIO

¿Se te da bien la música? Es gracias a tu ascendente en Capricornio. Al igual que esa cordura, seriedad y responsabilidad que sabes sacarte de la maga cuando más lo necesitas. Eso sí, muchas veces no está de más bajar un puntito de rectitud y cabezonería. Los que están a tu alrededor lo agradecerán.

signos horoscopo.jpg

-ASCENDENTE ACUARIO

Ese puntito alternativo/paso de todo no es en el sentido que todos piensan. Vale que eres original, muy extravagante y prefieres lo diferente a lo convencional. Pero es a causa de la esencia y visión del mundo que tienes: una sociedad fuerte y humanitaria.

-ASCENDENTE PISCIS

Sabés acondicionarte a todas las situaciones que se te pongan por delante, desde convertirte en el alma de una fiesta estilo 'Project X', hasta mantener la compostura en el evento más aburrido y formal del año. Además, eres tan cariñoso y desprendes tanta magia, que te consideran casi una criatura sobrenatural.