iPhone: qué significa el punto verde y por qué es clave para tu privacidad

Quienes usan un iPhone probablemente hayan notado, en la parte superior de la pantalla, un diminuto punto verde que aparece de forma repentina. Qué significa y por qué es fundamental para tu privacidad. Los detalles, en la nota.
Este punto verde tiene que ver con la privacidad y tanto en los móviles de Android como en iOSse sitúa justamente al lado de la cámara frontal.
La función que tiene es indicarnos que una aplicación accede a la cámara o al micrófono del dispositivo en tiempo real. Esto no se puede desactivar, ya que la idea es que el usuario sepa en todo momento si alguna app está utilizando la cámara, el micrófono o ambos.
Según Apple, en un iPhone veremos un punto naranja si una aplicación está utilizando solo el micrófono y será verde si utiliza ambos (cámara y micrófono).
Por su parte, desde Samsung informan de que en Android veremos un punto verde en el momento que una app esté haciendo uso de la cámara y el micrófono.
Si querés saber qué aplicaciones tienen acceso a la cámara y al micrófono de tu móvil Android o iPhone, solo tenés que deslizar la barra de notificaciones y pulsar en el punto verde o naranja.
Ahí podrás ver en forma de lista todas las apps que tienen acceso y otorgar o quitar permisos de las que consideres oportuno.
La decisión crucial de Apple y las novedades
Esta herramienta se incorporó como respuesta a la creciente preocupación mundial por la privacidad digital y los posibles abusos en el uso de datos personales.
Apple reforzó en los últimos años su política de transparencia, haciendo que los usuarios puedan controlar fácilmente qué aplicaciones acceden a su cámara y micrófono desde el Centro de Control.
Los iPhone 17 ya se comercializan en Estados Unidos y comienzan a llegar a la Argentina con precios que van desde los $2.000.000 para el modelo base hasta los $2.950.000 para el Pro Max.
La principal novedad de esta línea es el iPhone Air, que reemplaza a la versión Plus. Con solo 5,6 milímetros de grosor, marco de titanio y chip A19 Pro, el modelo se destaca por su diseño ultradelgado y su eficiencia energética.
Los iPhone 17 Pro y Pro Max, por su parte, incorporan tres cámaras de 48 megapíxeles, un zoom óptico de hasta 8x y almacenamiento de hasta 2 TB, marcando otro salto en la evolución de los smartphones de Apple.
En Argentina, se espera que los nuevos modelos estén disponibles oficialmente a mediados de noviembre.
La importancia de conocer los permisos de una app
Conocer los permisos que tiene una aplicación instalada en un dispositivo móvil es fundamental para proteger la privacidad y la seguridad de la información personal. Las aplicaciones suelen solicitar acceso a funciones sensibles, como la cámara, el micrófono, la localización o los contactos.
Permitir estos accesos sin revisar su utilidad real puede exponer datos privados, conversaciones o la ubicación, incluso cuando el usuario no está utilizando la aplicación de forma activa.
Controlar los permisos de cada app ayuda a evitar filtraciones de información. Al limitar el acceso solo a lo estrictamente necesario, se reduce el riesgo de que terceros utilicen datos personales para venderlos, crear perfiles de usuario o, en casos más graves, cometer fraudes y delitos informáticos.
Revisar y ajustar los permisos otorga mayor control sobre el dispositivo y contribuye a un uso más seguro y transparente de la tecnología. Esta práctica se traduce en mayor protección y tranquilidad para el usuario.