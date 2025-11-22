sábado 22 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de noviembre de 2025 - 18:34
Los detalles

iPhone: qué significa el punto verde y por qué es clave para tu privacidad

Estos puntos verdes aparecen en los iPhones y tienen una función fundamental vinculada a la privacidad del usuario. Los detalles, en la nota.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Qué significa el punto verde en los iPhones.&nbsp;

Qué significa el punto verde en los iPhones. 

Quienes usan un iPhone probablemente hayan notado, en la parte superior de la pantalla, un diminuto punto verde que aparece de forma repentina. Qué significa y por qué es fundamental para tu privacidad. Los detalles, en la nota.

Lee además
Cómo crear un personaje en ChatGPT y Gemini. 
Tecnología

Inteligencia Artificial: cómo crear un personaje en ChatGPT y Gemini
Estados temporales de WhatsApp: cómo usar esta nueva función de la app.  
Redes sociales.

WhatsApp: ¿Qué son y cómo usar los nuevos estados temporales?

image

Qué significa el punto verde en los iPhones

Este punto verde tiene que ver con la privacidad y tanto en los móviles de Android como en iOS se sitúa justamente al lado de la cámara frontal.

image

La función que tiene es indicarnos que una aplicación accede a la cámara o al micrófono del dispositivo en tiempo real. Esto no se puede desactivar, ya que la idea es que el usuario sepa en todo momento si alguna app está utilizando la cámara, el micrófono o ambos.

Según Apple, en un iPhone veremos un punto naranja si una aplicación está utilizando solo el micrófono y será verde si utiliza ambos (cámara y micrófono).

Por su parte, desde Samsung informan de que en Android veremos un punto verde en el momento que una app esté haciendo uso de la cámara y el micrófono.

Si querés saber qué aplicaciones tienen acceso a la cámara y al micrófono de tu móvil Android o iPhone, solo tenés que deslizar la barra de notificaciones y pulsar en el punto verde o naranja.

image

Ahí podrás ver en forma de lista todas las apps que tienen acceso y otorgar o quitar permisos de las que consideres oportuno.

La decisión crucial de Apple y las novedades

Esta herramienta se incorporó como respuesta a la creciente preocupación mundial por la privacidad digital y los posibles abusos en el uso de datos personales.

Apple reforzó en los últimos años su política de transparencia, haciendo que los usuarios puedan controlar fácilmente qué aplicaciones acceden a su cámara y micrófono desde el Centro de Control.

Los iPhone 17 ya se comercializan en Estados Unidos y comienzan a llegar a la Argentina con precios que van desde los $2.000.000 para el modelo base hasta los $2.950.000 para el Pro Max.

La principal novedad de esta línea es el iPhone Air, que reemplaza a la versión Plus. Con solo 5,6 milímetros de grosor, marco de titanio y chip A19 Pro, el modelo se destaca por su diseño ultradelgado y su eficiencia energética.

image

Los iPhone 17 Pro y Pro Max, por su parte, incorporan tres cámaras de 48 megapíxeles, un zoom óptico de hasta 8x y almacenamiento de hasta 2 TB, marcando otro salto en la evolución de los smartphones de Apple.

En Argentina, se espera que los nuevos modelos estén disponibles oficialmente a mediados de noviembre.

La importancia de conocer los permisos de una app

Conocer los permisos que tiene una aplicación instalada en un dispositivo móvil es fundamental para proteger la privacidad y la seguridad de la información personal. Las aplicaciones suelen solicitar acceso a funciones sensibles, como la cámara, el micrófono, la localización o los contactos.

Permitir estos accesos sin revisar su utilidad real puede exponer datos privados, conversaciones o la ubicación, incluso cuando el usuario no está utilizando la aplicación de forma activa.

Controlar los permisos de cada app ayuda a evitar filtraciones de información. Al limitar el acceso solo a lo estrictamente necesario, se reduce el riesgo de que terceros utilicen datos personales para venderlos, crear perfiles de usuario o, en casos más graves, cometer fraudes y delitos informáticos.

Revisar y ajustar los permisos otorga mayor control sobre el dispositivo y contribuye a un uso más seguro y transparente de la tecnología. Esta práctica se traduce en mayor protección y tranquilidad para el usuario.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Inteligencia Artificial: cómo crear un personaje en ChatGPT y Gemini

WhatsApp: ¿Qué son y cómo usar los nuevos estados temporales?

Google busca revolucionar la Inteligencia Artificial con Gemini 3

Serie de Harry Potter: la emotiva carta de Daniel Radcliffe al nuevo actor protagonista

"Envidiosa" en Netflix: Griselda Siciliani reveló algo inesperado sobre el final de la 3° temporada

Lo que se lee ahora
Estados temporales de WhatsApp: cómo usar esta nueva función de la app.  
Redes sociales.

WhatsApp: ¿Qué son y cómo usar los nuevos estados temporales?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Rescataron caballos que eran atacados por abejas
Preocupación.

Bomberos rescataron caballos que eran atacados por abejas

¿Sebastián Villa a River Plate?
Fútbol Argentino.

¿Sebastián Villa a River Plate?

Debutó en Gimnasia de Jujuy, fue ídolo en Salta y le dijoadiós al fútbol
Despedida.

Adiós al fútbol: debutó en Gimnasia de Jujuy y fue ídolo en Salta

CIDEF: el equipo de Jujuy que conoció el mar y se metió entre los 16 mejores del vóley nacional
Chapadmalal.

CIDEF: el equipo de Jujuy que conoció el mar y se metió entre los 16 mejores del vóley nacional

El truco para limpiar tus zapatillas de gamuza.
Increíble.

El truco definitivo: mira cómo dejar nuevas tus zapatillas de gamuza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel