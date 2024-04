Los estrenos que llegan a Star Plus en abril

No podes perderte estas extraordinarias creaciones que prometen cautivar y conmover a la audiencia de Star Plus. Los detalles.

En abril, Star Plus nos deleita con una emocionante selección de estrenos en su plataforma de streaming, ofreciendo una amplia gama de producciones originales y exclusivas para su audiencia. Desde intrigantes series hasta cautivadoras películas , este mes promete ser un festín de entretenimiento para todos los gustos. Aquí te presentamos algunas de las principales recomendaciones que no podes perderte.

"American Horror Story: Delicate y Sand Land: The Series: Terror y aventura", llega a Star Plus

Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi

El viernes 26 de abril, los entusiastas de la música no pueden perderse el debut de la serie documental "Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi". Con cuatro episodios que brindan una visión privilegiada del glorioso pasado y el incierto futuro de la emblemática banda, esta producción promete ser un viaje emocionante para los aficionados al rock and roll.

El Velo: Intriga y secretos en un thriller emocionante

Desde el martes 30 de abril, se estrena "El Velo", un thriller recién salido del horno que indaga en la fascinante conexión entre dos mujeres que se adentran en un arriesgado laberinto de engaños y realidades. Con un reparto de lujo y una trama repleta de sorpresas, esta producción asegura mantener a la audiencia expectante en cada episodio.

The Greatest Hits y Todos Somos Extraños: Emociones y nostalgia

El viernes 12 de abril, se estrena en exclusiva en Star+ "The Greatest Hits", una película que examina el vínculo entre la música y la reminiscencia a través de una trama impregnada de amor y evocación. Por otro lado, el miércoles 24 de abril, llega "Todos Somos Extraños", una historia perturbadora que cuestiona las nociones convencionales sobre el tiempo y la realidad. Ambas obras prometen conmover y fascinar a la audiencia con sus relatos conmovedores y sus interpretaciones excepcionales.

Para los aficionados al horror y la aventura, abril trae nuevos episodios de "American Horror Story: Delicate" y "Sand Land: The Series". La duodécima temporada de la exitosa serie de antología promete mantener a los espectadores en vilo con su trama escalofriante y su elenco estelar. Por otro lado, "Sand Land: The Series", creada por el legendario Akira Toriyama, ofrece una emocionante aventura en un mundo dominado por el desierto y la búsqueda de una fuente legendaria.

