Streaming.. Star Plus, la plataforma con series imperdibles, dejará de existir

Star Plus ha brindado a los espectadores una gran variedad de producciones argentinas de alta calidad.

Una de las producciones que ha generado un gran impacto en las últimas semanas es "Coppola, el representante" , emitida en Star Plus . Aunque ha sido muy popular entre los espectadores, se unirá a otra plataforma y cesará su emisión bajo este título a partir de junio . La noticia causó un gran impacto en la industria del entretenimiento a nivel mundial.

Star Plus será eliminado no solo en Argentina, sino a nivel global, mientras que sus contenidos serán integrados a Disney Plus, su plataforma matriz. Estos cambios son parte de las estrategias empresariales, las cuales inicialmente impulsaron la proliferación de plataformas y ahora están orientadas hacia la consolidación, tal como ocurrió con Max el mes anterior.