Meta despidió a 11 mil empleados de todo el mundo: los motivos. 

“Hoy les comparto algunos de los cambios más difíciles que hemos hecho en la historia de Meta. He decidido reducir el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 13% y separarme de 11.000 de nuestros talentosos empleados”, comienza el comunicado difundido por Mark Zuckerberg”.

Y agregó que “quiero asumir la responsabilidad por estas decisiones y por cómo llegamos aquí. Sé que esto es difícil para todos, y lo siento especialmente por los afectados”.

Despidos Mark Zuckerberg dijo que Meta implementará cambios a fin de convertirse en una empresa más ágil y eficiente. Twitter

Al concluir su mensaje, el CEO le dedicó unas palabras a “los trabajadores que se van” y les agradeció “todo lo que han puesto en este lugar”.

Los motivos de los despidos en Meta

Al argumentar su decisión de despedir al 13% de los empleados de Meta, Zuckerberg explicó que en el inicio de la pandemia del Covid-19 “el mundo se movió rápidamente en línea y el aumento del comercio electrónico condujo a un crecimiento descomunal de los ingresos” por lo que se “predijo una aceleración permanente que continuaría incluso después de que terminara la pandemia”.

Mark afirmó que “yo también lo hice, así que tomé la decisión de aumentar significativamente nuestras inversiones. Desafortunadamente, esto no salió como esperaba. No solo el comercio en línea ha vuelto a las tendencias anteriores, sino que la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de señales de anuncios han provocado que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que esperaba. Me equivoqué y asumo la responsabilidad por ello”.

A raíz de esta situación, detalló que la empresa decidió ser “más eficiente” y resolvió “trasladar una mayor parte de nuestros recursos a un número menor de áreas de crecimiento de alta prioridad”.

Zuckerberg explicó que los afectados “recibirán un correo electrónico” en el que se les informará sobre el despido y que luego “tendrán la oportunidad de hablar con alguien para obtener respuestas a sus preguntas”.

Asimismo, detalló algunas condiciones para los trabajadores cesanteados: recibirán el “pago de 16 semanas de salario base más dos semanas adicionales por cada año de servicio, sin tope” y que la compañía cubrirá “el costo de la atención médica para las personas y sus familias durante seis meses”, entre otras.