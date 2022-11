Nenes pidieron caramelos por Halloween pero el carnicero les dio chorizos. 

La Pampa fue una de las provincias que se sumó a Halloween en donde un grupo de tres nenes decidió acercarse a una carnicería en la localización de Toay, La Pampa, pero cuando le pidieron caramelos el vendedor no tenía por lo que decidió darles otra cosa y se volvió viral: chorizos.

En fila, uno a uno fue agarrando el corte de carne en una bolsita. Todos salieron felices del local mientras la mujer que grababa le agradeció al carnicero por el gesto con los pequeños. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales y rápidamente se viralizaron. “¿Dulce o chori?”,preguntó la usuaria de TikTok @estefania.olie, quien subió el video que ya tiene más de 1 millón de reproducciones.

Lo más argentino que vi en mi vida”, comentó una joven. “De alguna manera íbamos a argentinizar Halloween”, escribió otra. “JAJAJAJA no elegí ser argentina, tuve el privilegio”, escribió un tercer usuario. “Las risas de ellos impagable”, dijo otrapersona en la plataforma china.

Por supuesto que no todos los comentarios son de felicitación sino que también decidieron contar sus propias historias y experiencias en comercios.“Mi hermano ayer pasó por una verdulería y la señora le dio dos naranjas”, contó uno de los internautas que utiliza TikTok.

Otro en cambio relató lo que hizo en la posición del vendedor: “a mí una nena me dijo “dulce o empanada” le di de jamón y queso y creo que me la van a descontar jajajaja no importa se fue feliz”, relató la mujer sin temer a las consecuencias.

El origen de Halloween

Halloween tiene su origen en una vieja celebración celta que se hacía hace más de 3.000 años cada 1° de noviembre: la fiesta pagana Samhain, que significa fin del verano en irlandés antiguo. Ese festival representaba el final de la temporada de cosechas y daba comienzo al año nuevo celta.

Los celtas creían que durante la noche del 31 de octubre, es decir de la víspera, la línea entre este mundo y el de los muertos se estrechaba a tal punto de que los espíritus, tanto buenos como malvados, podían caminar entre los vivos. Muchos usaban máscaras y otros disfraces para evitar ser reconocidos por los fantasmas.

Cuando Roma ocupó el territorio celta, se mezclaron las festividades de ambas culturas. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV trasladó el Día de Todos los Santos, que se celebraba el 13 de mayo, al 1° de noviembre, quizá con el objetivo de suplantar esa fiesta pagana. Así nació Halloween, contracción de All Hallow’s Eve, que significa Víspera de Todos los Santos.