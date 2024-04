Prime Video informó el día del estreno de My Lade Jane

Basada en el exitoso bestseller de Brodi Ashton, Cynthia Hand y Jodi Meadows, la serie presenta una reinterpretación innovadora de la historia de la realeza británica. En esta versión alternativa, Edward VI , hijo de Henry XVIII, no sucumbe a la tuberculosis, Jane Grey no enfrenta la decapitación y su esposo Guildford tampoco es ejecutado.

Prime Video: el elenco de My Lady Jane

Emily Bader (conocida por Paranormal Activity: Next of Kin) lidera el elenco como protagonista, interpretando a Jane Gray. Se suman al reparto Edward Bluemel (visto en A Discovery of Witches) como Guildford Dudley y Jordan Peters (reconocido por Everything I Know About Love) como el rey Edward. También participan Dominic Cooper (famoso por Preacher) como Lord Seymour; Anna Chancellor (destacada en Pennyworth) en el papel de Lady Frances Grey, la madre de Jane; Rob Brydon (conocido por Marion & Geoff) interpretando a Lord Dudley, el padre de Guildford; y Jim Broadbent (visto en Black Narcissus) en el rol del Duque de Leicester, el tío de Jane.

La serie está inspirada en el éxito superventas de Brodi Ashton, Cynthia Hand y Jodi Meadows.

La mente maestra detrás de la serie y co-encargada Gemma Burgess lidera la producción ejecutiva junto a la co-encargada Meredith Glynn (reconocida por su trabajo en Supernatural), Jamie Babbit (directora de OMITB), quien supervisa la dirección de cinco de los ocho episodios y también desempeña un rol crucial en la producción, junto con Sarah Bradshaw y Laure MacDonald.