Qué es el método 5-5-5, para terminar una discusión de pareja rápidamente. 

En una entrevista a NBC News, Clarke dijo que “es importante que siga siendo un 5-5-5, no un 5-5-45” y contó que entre ambas, que lleva más de 15 años casada, utiliza este método para resolver conflictos.

Susan además señala que “a menudo, cuando no dejamos terminar a nuestra pareja, es porque él o ella dice algo que nos hace sentir incómodos”.

Soluciones El método 5-5-5 consiste en permitir que uno de los miembros de la pareja utilice cinco minutos para decir lo que tiene en su corazón. Twitter

Las dos autoras aconsejan comenzar con un 3-3-3, más rápido, si la pareja está más cómoda. Por otro lado, recomiendan usar el “yo”en lugar del “vos” y el “nosotros”. “No se trata de no hablar de la otra persona, se trata de expresar desde una interpretación personal en lugar de una verdad absoluta”, resalta CrisMarie Campbell.

Beneficios de discutir con tu pareja

Discutir con la pareja alivia el estrés y la ansiedad. Los sentimientos y las palabras que suprimimos en ocasiones para no provocar una discusión pueden traer más tensión a nuestro cuerpo, mente y vida. Con el tiempo, los sentimientos embotellados pueden crear ansiedad y depresión, lo que no es saludable para sus niveles de estrés.

También aumenta la confianza. Cuando se discute y se llega a un acuerdo, se demuestra que se pueden superar las cosas juntos, incluso cuando las cosas están tensas. Estar de acuerdo en estar en desacuerdo es beneficioso para ambas partes y a menudo genera confianza porque ninguno de los dos podría haber llegado a una conclusión sin el otro.

Muestra compromiso. Discutir le demuestra a tu pareja que te preocupas por la relación. Ser honesto y hablar de algo que no funciona no es fácil, pero si la relación no te importara, no tendrías el empuje para plantear el tema. Es importante discutir de forma cordial, escuchándose el uno al otro y hacer cambios de forma conjunta.

Ser honesto y aprender a discutir de forma justa puede traer numerosos beneficios para la salud. El enfado acumulado genera un incremento de cortisol y adrenalina en el cuerpo, lo que lleva a problemas digestivos e incluso al abuso de sustancias como una forma de sobrellevar la situación.