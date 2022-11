Qué es Mastodon, la nueva red social a la que migran muchos usuarios. 

Mastodon es similar a Twitter en muchos aspectos. La principal diferencia es que no está dirigida por una sola empresa, debido a que cualquier usuario puede iniciar un servidor para alimentar el software gratuito de código abierto.

La app se creó en 2016 y está disponible de forma gratuita para cualquier dispositivo, tanto en Android como iOS. Su principal ventaja es que no hay ningún tipo de censura ni ninguna manera de recolectar datos por parte de las grandes empresas, significando que, si no hay recolección de datos, no hay algoritmo y tampoco hay publicidad.

Los detalles Mastodon es una red social de código abierto descentralizada que está basada en servidores independientes. Twitter

La plataforma cuenta con tres líneas temporales: una principal que muestra los mensajes de toda la gente que seguís, una local que muestra los mensajes de los integrantes de la instancia en la que te registraste y una federada que une líneas de tiempo públicas.

Las diversas instancias (servidores que ejecutan el mismo software) permiten a los usuarios crear versiones de Mastodon con reglas únicas de contenido, además, se conectan entre sí para que cualquier usuario pueda elegir su servidor y ver todo el contenido.

Cómo funciona Mastodon

Twitter es una red social que muestra los tuits con base el algoritmo, pero en el caso de Mastodon las publicaciones se presentan en orden cronológico. Tampoco tiene anuncios, ya que opera a través de microfinanciación colectiva.

Los mensajes que escribís en Mastodon se llaman toots, que pueden tener hasta 500 caracteres, casi el doble de Twitter. Para mencionar personas se utiliza el símbolo @ y también se puede utilizar hashtags. Además, existe el botón ‘CW’ para añadir una advertencia sobre el contenido que vas a publicar.

Para registrarse en Mastodon tenés que elegir en cuál de las comunidades de Mastodon queres participar, ingresar a la web joinmastodon.org. Al final de todo tendrás una lista de servidores que pertenecen a la red.

Luego, hay que elegir la temática y el idioma que buscas. A partir de ello te mostrará una lista de instancias disponibles, incluyendo el número de usuarios que tienen. Tras elegir la estancia o comunidad, rellena el cuestionario con tu nombre de usuario, dirección de correo y contraseñas, como lo harías con cualquier otra red social.

Hacer clic en ´registrarse´, en muchos casos tendrás que pulsar sobre el botón ‘verificar dirección de correo electrónico’ del email que te haya llegado y tras confirmar el correo, ya podrás entrar a la instancia en la que te registraste.