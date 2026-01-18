domingo 18 de enero de 2026

18 de enero de 2026 - 11:40
Tecnología.

Quemaduras y explosiones de celulares: un especialista explicó cómo prevenir y cómo actuar

Tras el caso de un adolescente internado por la explosión de su celular, un emergentólogo explicó a TodoJujuy cómo actuar ante quemaduras.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuáles son los riesgos de dejar el cargador enchufado sin el celular. (Foto: AdobeStock)

Cuáles son los riesgos de dejar el cargador enchufado sin el celular. (Foto: AdobeStock)

Un adolescente de 16 años permanece internado en el Instituto del Quemado de Córdoba con quemaduras en el 60% de su cuerpo, luego de que su celular gamer explotara mientras estaba enchufado en el patio de su casa. El episodio derivó en un incendio cuando una chispa encendió un bidón de thinner que se encontraba cerca.

El caso llevó la discusión a la agenda pública y abrió preguntas sobre el riesgo de las baterías de litio, la carga nocturna y el uso del teléfono mientras está conectado a la corriente. En diálogo con TodoJujuy, el emergentólogo y sanitarista Eduardo Arellano explicó los motivos más frecuentes de estas explosiones y brindó recomendaciones para prevenirlas.

Por qué pueden explotar los celulares

Arellano señaló que el problema suele comenzar con el sobrecalentamiento de la batería, especialmente cuando se la deja cargando sin supervisión. “El principal error es dejarlo cargando a la noche. Perdemos la supervisión y la batería se sobrecalienta. Eso puede provocar una fuga térmica y una gran explosión”, puntualizó.

El especialista también mencionó el impacto de los cargadores no originales o de mala calidad. “A veces se nos rompe el cargador y terminamos comprando uno que no es el original. Eso sobrecalienta la batería de litio y genera una gran explosión”, remarcó el emergentólogo.

Según explicó, cuando la explosión ocurre cerca de materiales inflamables se inicia un principio de incendio que puede volverse incontrolable si no se apaga rápido.

Carga nocturna y uso mientras está enchufado

Entre las prácticas más extendidas, Arellano apuntó dos que aumentan el riesgo:

  • cargar el celular durante la noche
  • usar el celular mientras está enchufado

“Si lo cargás de noche, nadie se da cuenta si empieza a calentar o a largar humo. Y usarlo mientras está enchufado también lo sobrecalienta”, explicó dando como alternativa la recomendación de cargarlo de día y con supervisión, y cortar la carga cuando el dispositivo llega al 100%.

enchufes electricos.jpg
Quemaduras y explosiones de celulares

Quemaduras y explosiones de celulares

Otros dispositivos que pueden generar incendios

El especialista amplió la lista de dispositivos que funcionan con baterías o resistencia eléctrica y que pueden presentar comportamientos similares:

  • notebooks
  • pavas eléctricas
  • calentadores
  • ventiladores
  • zapatillas eléctricas no homologadas

Según indicó, el sobrecalentamiento puede detectarse al tocar el enchufe o el adaptador, si está caliente, es señal de alerta.

Qué hacer ante una quemadura: primera atención

Arellano fue categórico respecto de los primeros auxilios. “Lo único que se le pone a una quemadura es agua. Agua fría durante veinte minutos. Nada de cremas, pasta de dientes ni aceite”, sostuvo.

El uso de productos caseros complica la evaluación médica, puede agravar la lesión y aumenta el riesgo de infección. “Cuando llegan a la guardia con crema o pasta dental, hay que cepillar para ver la quemadura. Eso empeora todo”, aseguró.

Si el área quemada es extensa o compromete cara, manos o vías respiratorias, la indicación es traslado inmediato a un centro asistencial.

Embed - EDUARDO ARELLANO TJ

