La plataforma Star Plus concluirá en junio. En su último mes, habrá escasos estrenos pero de gran calidad. Los detalles.

Star Plus estrena estas historias en mayo antes de su fusión con Disney Plus

Star Plus se integrará definitivamente el 26 de junio próximo a Disney Plus.

Después de varios años desde su lanzamiento como un complemento de Disney Plus, Star Plus se integrará definitivamente el 26 de junio próximo . Así, ha comenzado oficialmente el proceso de fusión entre plataformas, lo que ha impactado en los estrenos programados para Star+ en el quinto mes del año.

La oferta de estrenos para mayo de 2024 será bastante limitada.

A partir del 26 de junio, se llevará a cabo la fusión total entre ambas plataformas, pero el 24 de junio el contenido ya no estará disponible en la plataforma actual. No obstante, estará disponible en Disney Plus dos días después, ya que se llevará a cabo un período de transición en el proceso.