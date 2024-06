Trucos y recomendaciones para cuidarnos del frío. 

Además, es recomendable taparse la boca o cubrirse con el brazo al momento de estornudar o toser para evitar la propagación de los gérmenes. Asimismo, hay que evitar tocarse los ojos, la boca y nariz ya que de este modo es como se propagan los virus presentes en sus manos.

También hay que llevar una alimentación saludable, variada y equilibrada, consumir frutas y verduras frescas con regularidad en donde la vitamina C en comprimidos no previene del resfriado, es más saludable obtener esta vitamina a través de los alimentos.

Practicar ejercicio físico ayudará a entrar en calor y combatir el frío. Además, evita el sedentarismo, hay que realizar ejercicio moderado de forma regular.

image.png

Otra recomendación es dormir bien y las horas suficientes. Los problemas de sueño debilitan el sistema inmunitario a largo plazo y la necesidad de dormir es diferente en cada individuo, pero lo más recomendable es dormir entre 7 y 9 horas diarias.

Los extremos de temperatura son perjudiciales en esta época del año. Por eso, se debe tomar en cuenta que la temperatura de la vivienda debe estar en torno a los 22º C y es aconsejable asimismo ventilar periódicamente los ambientes.

Durante esta época del año, la piel lucha contra los efectos del frío y los cambios bruscos de temperatura. Para afrontar estas variables es aconsejable estar pendientes de hidratar, proteger y nutrir la piel para evitar descamaciones, raspaduras y grietas.

Los meses de frío representan para muchos, tiempos de estrés y de tristeza. De hecho, algunas personas son diagnosticadas con el denominado Trastorno Afectivo Estacional. Por eso, es importante mantener una actitud y una disposición mental positiva.

El invierno y la alimentación

En invierno, el cuerpo necesita más calorías para afrontar el frío, lo cual suscita la probabilidad de aumentar de peso durante la temporada. Para evitar esta situación, es recomendable mantener los horarios de alimentación, modificar la temperatura de las comidas con alimentos tibios y añadir a la dieta una variedad de frutos secos.

Para combatir los malos efectos del invierno es necesario aumentar la ingesta de vitaminas A, C Y D mediante los alimentos apropiados (cítricos, verduras de hoja verde, lácteos, etc). La vitamina A evita la resequedad del cutis y las grietas en los labios. Por su parte, la vitamina C ayuda a aumentar las defensas y a prevenir resfriados.