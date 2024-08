Trucos y recomendaciones para ver quién te bloqueó de Whatsapp. 

Whatsappes una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares del mundo. Es por esto que la aplicación tiene una herramienta de bloqueo de contactos, para no recibir mensajes, fotos o videos de ciertas personas. Existen trucos y recomendaciones para saber quién te bloqueó. Te contamos cómo hacerlo.

Hay varias formas de saber si alguien te bloqueó en WhatsApp sin necesidad de hablarle o mandarle mensajes al contacto. Todos ellas son muy sencillas , no demoran más de unos segundos, y son totalmente fiables.

Si alguien bloquea a un usuario de WhatsApp , no se podrá contactar a través de la aplicación. Será imposible enviar o recibir mensajes de texto , llamadas y tampoco serán visibles las actualizaciones de estado.

Para quién sospeche que fue bloqueado de WhatsApp, debés estar atento a algunas de las siguientes señales:

1- El contacto ya no responde. Cuando se bloque a un contacto pasa a ser imposible recibir o enviar mensajes.

image.png

2- Ver si aparece su foto de perfil. Si fuiste bloqueado ya no tendrás acceso a su información privada. Si no aparece, por ejemplo, la foto de perfil; puede significar que ese contacto te bloqueo.

3- Chequear si aparece su última hora de conexión. Si bien esta opción se puede habilitar o deshabilitar, en el caso de que no puedas verla, es otra señal de un posible bloqueo. Prestar atención a si esto se da junto a no poder ver tampoco la foto.

4- Intentá agregarlo a un grupo. Si el usuario te bloqueo no vas a poder añadirlo a un grupo, por lo que está es otra de las formas de chequearlo.

5- No podés realizar llamadas de voz a tu contacto. Este es uno de los métodos más fiables para saber si me bloquearon en WhatsApp. Si no podés realizar una llamada al número de tu contacto, las probabilidades de que te haya bloqueado son bastante altas.

Cómo bloquear a algún contacto en Whatsapp

Los contactos bloqueados no podrán llamarte ni enviarte mensajes, no podrán ver tu información de última vez, en línea, las actualizaciones de estado ni los cambios en tu foto del perfil. Para bloquear un contacto hay que seguir los siguientes pasos:

Configuración > Privacidad > Bloqueados > Añadir nuevo.

Buscá y seleccioná el contacto que quieras bloquear

La acción de bloquear a alguien no lo elimina de tu lista de contactos ni de la libreta de contactos de tu teléfono. Para eliminar un contacto, deberás hacerlo desde la libreta de contactos de tu teléfono.

