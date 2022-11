Un funcionario de Estados Unidos quiere prohibir TikTok: las razones. 

Brendan Carr, comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, argumentó que cualquier otra resolución no abordaría adecuadamente las preocupaciones de que Beijing podría acceder indebidamente a los datos de millones de usuarios norteamericanos de TikTok.

Carr dijo que “no creo que haya una salida que no sea la prohibición” y agregó que no existen garantías de que los datos que recoge la aplicación no vayan a para otra vez a manos del Partido Comunista Chino.