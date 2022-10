Una ambulancia se olvidó a un médico en la calle y lo tuvieron que ayudar. 

Según cuentan algunos testigos, el chofer de la ambulancia estuvo tan concentrado que no se dio cuenta que el doctor no subió al transporte. “El médico gritó, pero con la sirena no se escuchaba nada. Y bueno, hay que hacer de todo”, comentó un testigo.

El médico sabía que eso era una urgencia que atender y tenía que estar presente en el hospital. Así que le pidió ayuda a un señor que estaba cerca con su moto para que lo pudiera llevar al hospital. De esta manera, se puede ver cómo el médico está siendo trasladado hacia el hospital. Las imágenes fueron captadas por otro motociclista que siguió el camino del doctor.

https://twitter.com/Ambitocom/status/1577743676717109248 SAN PEDRO: UNA AMBULANCIA SE "OLVIDÓ" A UN MÉDICO Y TUVIERON QUE LLEVARLO EN MOTO



El insólito hecho ocurrió este miércoles. El conductor de la ambulancia recogió a los heridos de un accidente pero se olvidó de su colega



Mirá el video pic.twitter.com/md1nfXOxYo — Ámbito Financiero (@Ambitocom) October 5, 2022

El hombre relató la secuencia mientras los seguía. “Esto pasa en San Pedro nomás. Andrés lleva al médico porque la ambulancia se lo olvidó en el choque. No, no, esto pasa acá nomás”, dijo entre risas, casi sin creer lo que estaba viviendo. “¡Vamos Andrés! ¡Dale, dale Andrés!”, añadió animando a su amigo a reencontrar al médico con su paciente.

Según confirmó esta persona, tanto la ambulancia como el médico llegaron al mismo tiempo al centro de salud y no hubo mayor problema.

Una mujer tuvo un ACV en la calle y su perra la acompañó en la ambulancia

En Rosario, una mujer sufrió un ACV en plena callemientras paseaba a su perra: el animal nunca se despegó de su dueña y hasta la acompañó en ambulancia al hospital.

Los profesionales que atendieron a Susana permitieron que la perra se subiera a la ambulancia, y uno de ellos difundió la imagen a través de Facebook. “Lo importante es que la paciente se sienta acompañada”, dijeron.